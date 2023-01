BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im TV und LIVE STREAM: Wer überträgt die Bundesliga am Sonntag?

Der BVB triff zum Bundesliga-Auftakt auf den FC Augsburg. GOAL liefert alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Heute Nachmittag (22. Januar 2023) empfängt der BVB (Borussia Dortmund) zuhause den FC Augsburg. Das Spiel wird um 15:30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund angepfiffen.

Mit dem aktuellen sechsten Platz in der Bundesliga-Tabelle wird man beim BVB nicht zufrieden sein. In der Rückrunde wird der BVB wieder voll angreifen wollen, um am Ende der Saison auf einem Champions-League-Platz stehen zu können.

Die Augsburger haben auf Tabellenplatz 14 überwintert. Das Team von Trainer Enrico Maßen will sich aus der unteren Tabellenregion absetzen. Dafür soll am besten gleich am ersten Rückrunden-Spieltag ein Sieg gegen den BVB her. Wer sich am Ende durchsetzen kann oder ob die Punkte geteilt werden, sehen wir dann ab 15:30 Uhr.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute live: Die Partie auf einen Blick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 22. Januar - 15:30 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute live: Kann man das Spiel im TV verfolgen?

Für alle, die auf eine TV-Übertragung der Partie gehofft haben, haben wir leider schlechte Nachrichten. Die Begegnung zwischen Dortmund und Augsburg wird nicht im klassischen TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte der Bundesliga teilen sich nämlich der Pay-TV-Sender Sky und der Sport-Streamingdienst DAZN. Alle Samstagsspiele könnt Ihr bei Sky im Pay-TV sehen, die Partien am Sonntag und Freitag laufen allerdings ausschließlich bei DAZN im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute live: Der LIVE-STREAM bei DAZN

Wie schon gerade beschrieben, wird das heutige Spiel ausschließlich bei DAZN übertragen. Der Sport-Streamingdienst zeigt nicht nur die Bundesliga-Partien am Freitag und Sonntag, sondern auch viele Begegnungen der Champions League sowie die französische, italienische und spanische Liga.

Außerdem laufen bei DAZN Übertragungen aus den Bereichen Football, Motorsport, Tennis, Basketball oder Darts. Mit dem DAZN-Unlimited-Abo erhaltet Ihr Zugriff auf alle diese Inhalte, dafür müsst Ihr dann 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo bezahlen.

Mit dem DAZN-Standard-Abo könnt Ihr für 24,99 Euro auch die Bundesliga, Champions League, NBA und einiges mehr verfolgen. Verschiedene Pokalwettbewerbe im internationalen Fußball oder Darts könnt Ihr schon mit dem World-Abo für 9,99 Euro monatlich sehen. Genauere Infos zu den verschiedenen Abo-Paketen gibt es hier.

Die Vorberichterstattung bei DAZN für das Spiel BVB vs. Augsburg startet heute schon um 14:45 Uhr mit Moderator Daniel Herzog. Um 15:30 Uhr übernehmen dann Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Jonas Hummels.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Falls Ihr den Rückrunden-Start nicht live per STREAM sehen könnt, dann können wir Euch den LIVE-TICKER von GOAL ans Herz legen. Hier werdet Ihr direkt über alle spielentscheidenden Szenen informiert. Bezahlen müsst Ihr für den LIVE-TICKER natürlich nichts.

BVB vs. Augsburg heute im LIVE STREAM und TV schauen: Der Vorbericht

Edin Terzic war bester Laune. Der Trainer von Borussia Dortmund freut sich auf "magische Momente" mit Sebastien Haller, die bevorstehende Vertragsverlängerung von Top-Talent Youssoufa Moukoko ließ ihn ebenfalls frohlocken. "Ich bin über jeden Tag glücklich, den ich mit ihm zusammenarbeiten darf", sagte Terzic und verriet, "dass es zeitnah Klarheit geben wird".

Um das Glück des Trainers perfekt zu machen, muss der BVB nach einem bisher unbefriedigenden Saisonverlauf nur noch eine Siegesserie starten. Der Anfang soll am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg gemacht werden. "Wir haben keine Lust mehr, uns die Tabelle so anzugucken", sagte Terzic.

Platz sechs und nur 25 Punkte aus 15 Spielen sind nicht die Ansprüche des Vizemeisters. "Wir müssen angreifen und ein paar Dinge korrigieren", forderte Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky.

Die Grundlagen haben die Dortmunder im intensiven Trainingslager in Marbella gelegt. Pressing, Strafraumbesetzung, Standards, Restverteidigung - die Mängelliste war lang. Jetzt wolle man die Dinge, über die man gesprochen und sich zu Herzen genommen habe, umsetzen, versicherte Terzic.

Die verbesserte Personallage macht Mut, auch wenn Kapitän Marco Reus (krank) möglicherweise gegen den FCA ausfällt. Emre Can, Anthony Modeste und Mahmoud Dahoud sind angeschlagen, mit Thomas Meunier (Muskelfaserriss) rechnet Terzic erst in einigen Wochen.

Dafür steht Haller nach seiner Hodenkrebserkrankung im vergangenen Sommer vor dem Pflichtspieldebüt. "Das wird ein sehr emotionaler Moment. Wir hoffen, dass es so schnell wie möglich magische Momente mit Seb gibt", sagte Terzic. Ob er den Torjäger von Beginn an oder als Joker aufbietet, ließ der 40-Jährige offen.

Klar ist, auch Terzic steht unter Druck. Die Qualifikation für die sportlich attraktive und finanziell lukrative Champions League ist das Mindestziel in den verbleibenden 19 Begegnungen. Daher hat der BVB auf den Meunier-Ausfall mit der Verpflichtung von Julian Ryerson von Union Berlin reagiert. "Er wird uns sehr helfen", ist sich Terzic sicher.

Durch die Rückkehr einiger verletzter Profis verschärft sich der Konkurrenzkampf. "Wir sind froh, dass wir harte Entscheidungen treffen können", sagte Terzic. Kehl erhofft sich "mehr Stabilität und Qualität".

Mit der Einigung auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre mit Jung-Nationalspieler Moukoko (18) hat Kehl eine wichtige Baustelle geschlossen und mit seinem gesetzten Ultimatum Stärke demonstriert. Am Samstag unterschrieb der Teenager das neue Arbeitspapier mit einer Laufzeit bis 2026.

Die anstehenden Gespräche mit den Routiniers Reus (33) und Mats Hummels (34) könnten sich aber als Störfeuer bei der erhofften Aufholjagd erweisen. Die Laune von Terzic wurde aber auch dadurch nicht getrübt. (SID)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im LIVE STREAM und TV: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des BVB:

Kobel - Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Malen, Brandt, Adeyemi - Moukoko

Augsburg setzt auf folgende Aufstellung:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen - Engels, Maier, Rexhbecaj - Vargas, Beljo, Demirovic