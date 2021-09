Auftakt in der Champions League für den BVB. Man ist in Istanbul zu Gast. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Auch für Borussia Dortmund wird es jetzt ernst in der Königsklasse. Zum Startschuss der Champions League trifft der BVB am 15. September um 18:45 Uhr auf Besiktas Istanbul.

Der türkische Klub liegt derzeit auf Platz 3 der Süper-Lig-Tabelle und dabei auch nur zwei Punkte hinter den führenden Trabzonspor und Fenerbahce. Dortmund rangiert in der Bundesliga-Tabelle aktuell noch auf Platz 5. Aber für die Champions League sind diese Platzierungen natürlich eher nebensächlich. Hier gilt es für den BVB gleich im ersten Spiel der Favoritenrolle gerecht zu werden.

Neben Besiktas warten in der CL-Gruppenphase nämlich noch Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam auf die Dortmunder. Unterschätzen sollte BVB-Trainer Marco Rose dabei keinen der drei Vereine. Um das Weiterkommen zu sichern, braucht es in jedem Spiel volle Konzentration. Das Erreichen der K.O.- Phase der Champions League ist auf alle Fälle das Mindestziel von Borussia Dortmund.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Champions League - Gruppenphase Anpfiff 15.09. - 18:45 Uhr Spielort Vodafone Park (Istanbul)

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Kurz und knapp, die gibt es leider nicht. Für die Partie zwischen Dortmund und Besiktas hat sich kein Sender die Übertragungsrechte gesichert, daher könnt Ihr leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen live mit dabei sein.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit das Spiel live sehen zu können, im nächsten Abschnitt erklären wir Euch wie.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Auch wenn es keine TV-Übertragung des Spiels gibt, müsst Ihr nicht darauf verzichten. Der Streamingdienst DAZN zeigt Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Alles was Ihr dafür braucht ist ein gültiges DAZN-Abo, und schön könnt Ihr die Partie sehen. Wer noch nicht über ein solches verfügt, der findet jetzt hier alle nötigen Infos.

DAZN ist ein Streamingdienst für Livesportevents aus Ismaning. Dort könnt ihr Sport aus aller Welt rund um die Uhr live erleben. Neben dem Großteil der Champions League, gibt es dort auch La Liga, Serie A, die Ligue 1 sowie Teile der Bundesliga live zu sehen. Wer sich eher beim US-Sport zuhause fühlt, wird aber ebenso nicht enttäuscht. Auch die NBA, NFL und MLB könnt Ihr dort verfolgen. Darts, Tennis, Motor- und Kampfsport runden das Programm bei DAZN ab. Um Zugang zu diesen LIVE-STREAMS zu bekommen, müsst Ihr jetzt ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute auf DAZN sehen: Die Kosten

Die Kosten belaufen sich dabei im Monatsabo auf 14,99 € oder 149,99 € für ein Jahresabo. Dazu bietet DAZN noch einen kostenlosen Probemonat an, mit dem Ihr den Streamingdienst für 30 Tage im vollen Umfang kostenlos nutzen und ausprobieren könnt.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr Euch auf der DAZN-Website angemeldet, könnt Ihr ab 17:45 Uhr die Vorberichte mit Moderator Tobi Wahnschaffe verfolgen. Ab dem Anpfiff um 18:45 Uhr übernehmen dann Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Das Spiel im LIVE-TICKER

Ihr seid nicht zuhause, oder könnt das Spiel einfach nicht live vor dem Bildschirm verfolgen? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von Goal haben wir genau das richtige für Euch. Hier werdet Ihr informiert, sobald auf dem Platz etwas passiert, und bleibt so auch immer auf dem neuesten Stand was die Partie Besiktas vs. Dortmund angeht.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Besiktas vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung der Partie im Überblick