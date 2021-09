BVB vs. Besiktas: Darum zeigt Sky das Spiel heute nicht live

Die TV-Rechte bezüglich des Fußballmarktes haben sich grundlegend geändert. Goal erklärt Euch, wieso das Spiel BVB vs. Besiktas nicht bei Sky läuft.

Eigentlich ist es Tradition, die Champions-League-Abende unter der Woche bei dem Pay-TV-Sender Sky zu verfolgen. Dem ist aber nun nicht mehr so. Ab dieser Saison hat sich bezüglich der TV-Rechte auf dem Fußballmarkt einiges geändert. DAZN und Amazon haben sich die Lizenzen an der Champions League sichern können. Sky geht leer aus. Darum zeigt Sky die Begegnung zwischen dem BVB und Besiktas nicht.

Stattdessen könnt Ihr das Duell live bei DAZN verfolgen. Gemeinsam mit Amazon hat der Streamingdienst die Spiele der Königsklasse aufgeteilt, wobei die Hauptverantwortung der Übertragung DAZN zufällt.

BVB vs. Besiktas nicht bei Sky: DAZN überträgt Champions-League-Begegnung des BVB

Die Aufteilung zwischen Amazon und DAZN sieht wiefolgt aus:

DAZN Amazon Prime Einzelspiele 121 Live-Einzelspiele 16 Live-Einzelspiele Konferenz Ja Nein Gruppenphase 90 Einzelspiele 6 Topspiele Achtelfinale 12 4 Viertelfinale 6 2 Halbfinale 2 2 Finale DAZN -

Zu den 90 Einzelspielen zählt auch das der Dortmunder gegen den türkischen Meister Besiktas. Allerdings sind die Begegnungen des BVB an den Spieltagen zwei und drei ausschließlich bei Prime Video zu sehen. Über die Top-Spiele der anderen drei Spieltage ist bislang noch nichts bekannt.

Es ist eine neue Zeitrechnung auf dem TV-Markt angebrochen. Denn über ein Jahrzehnt lang war Sky für die Übertragung der Königsklasse verantwortlich. Unter anderem die Stimme von Wolff-Christoph Fuss wird uns in der Champions League in Zukunft nicht mehr am Mikrofon begleiten. Eine Ära geht damit zu Ende.

Diese hat mit DAZN allerdings einen würdigen Nachfolger gefunden. Der Streamingdienst wird von Jahr zu Jahr besser und stellt sich auch bezüglich des Programmangebotes immer breiter auf.

BVB vs. Besiktas live und exklusiv bei DAZN

Neben der Übertragung der Champions League hat DAZN nämlich auch einige andere interessante Angebote in petto. So werden unter anderem auch die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga bei DAZN gezeigt. Außerdem gibt es auch die französische Ligue 1 oder die spanische LaLiga im Programmangebot.

Auch andere Sportarten kommen bei DAZN keinesfalls zu kurz. Die NFL-Saison ist vor kurzem wieder gestartet. Auf DAZN könnt Ihr ausgewählte Einzelspiele live verfolgen, aber Euch auch für die deutsche Konferenz NFL ENDZN entscheiden. Außerdem gibt es Basketball, Baseball, Handball, Darts, Motorsport uvm. auf DAZN zu sehen.

Diese großartige Programmvielfalt ist jedoch nicht umsonst. Bevor Ihr Euch aber auf ein Abonnement festlegt, könnt Ihr das Ganze mit einem kostenlosen Probemonat testen. Diesen findet Ihr unter diesem Link. Anschließend habt Ihr die Wahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Solltet Ihr Euch für Ersteres entscheiden, würdet Ihr monatlich 14,99 Euro zahlen. Das Jahresabo kostet hingegen einmalig 149,99 Euro.