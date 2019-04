BVB-Boss Watzke hakt Meisterschaft trotz 0:5 bei Bayern noch nicht ab - Rummenigge: "Dürfen nicht mehr stolpern"

Watzke glaubt trotz des 0:5 in München noch an die Meisterschaft für den BVB. Bayern-Boss Rummenigge fordert ungebrochene Konzentration.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von hat den Gewinn der deutschen Meisterschaft trotz des 0:5-Debakels im Topspiel bei Bayern München noch nicht abgehakt. "Spätestens am Dienstag werden die Bayern merken, dass sie für das Spiel auch nur drei Punkte bekommen haben und wir nur einen Punkt dahinter liegen", sagte Watzke bei "Wontorra – der Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD. Die Waage habe sich nun aber wieder "etwas zur Seite der Bayern geneigt".

Der deutsche Rekordmeister hat im Kampf um den Titel die etwas bessere Ausgangsposition. "Wir haben noch sechs Spiele und schwere Auswärtsspiele. Wir haben es aber in der eigenen Hand", sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der aber auch anmerkte: "Wir dürfen nicht mehr stolpern."

BVB und Bayern jeweils noch mit schweren Aufgaben

Das Restprogramm der beiden Titelanwärter ist vergleichbar. Auf die Bayern warten an den letzten beiden Spieltagen noch die Champions-League-Kandidaten und . Der BVB muss noch bei und antreten, zudem steht noch das Derby gegen Schalke 04 auf dem Programm. "Beide Mannschaften werden nicht alle sechs Spiele gewinnen", sagte Watzke.

Dortmund hatte zwischenzeitlich neun Zähler Vorsprung auf den Titelverteidiger. "Da gab es in München nicht mehr viele, die optimistisch waren. An Weihnachten ist der Glaube zurückgekommen", sagte Rummenigge. Die Bayern sind mit sechs Punkten Rückstand in die Rückrunde gestartet.