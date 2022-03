BVB: Barca-Star Pedri wünscht sich Haaland-Transfer

Mittelfeldstar Pedri vom FC Barcelona hofft darauf, dass sich Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland den Katalanen anschließen wird. "Ich hoffe, dass er kommt, da ich immer gesagt habe, ich wünsche mir die Besten bei Barca", sagte der 19-Jährige im Gespräch mit RTVE und weiter: "Er hat spektakuläre Qualitäten. Wenn er den Ball berührt, geht er beinahe immer rein."

Während ein Haaland-Transfer vor wenigen Monaten für die Blaugrana noch möglich schien, ist nun eine Verpflichtung des 21-jährigen Top-Stürmers in weite Ferne gerückt. "Das sind Geschäfte, die wir nicht einmal dann machen sollten, wenn wir die beste wirtschaftliche Situation hätten. Wir müssen Kriterien und eine gewisse Rationalität in der Welt des Fußballs an den Tag legen", unterstrich Präsident Joan Laporta Mitte März gegenüber Esport3.

BVB: Erling Haaland vor Transfer zu Manchester City

Insgesamt soll die Verpflichtung von Haaland bis zu 300 Millionen Euro kosten. Zur festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 70 bis 90 Millionen Euro gesellen sich noch ein üppiges Handgeld sowie ein hohes Gehalt.

Nach Informationen von GOAL und SPOX ist Manchester City Favorit auf die Verpflichtung des norwegischen Nationalspielers.