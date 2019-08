BVB bestätigt: Axel Witsel zieht sich Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu

Borussia Dortmund muss mindestens am Wochenende gegen Union Berlin auf Axel Witsel verzichten, der sich eine Adduktorenverletzung zuzog.

Bundesligist muss vorerst auf Mittelfeldspieler Axel Witsel verzichten. Der 30 Jahre alte Belgier hat sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Dies gab der BVB am Freitag bekannt, ohne Einzelheiten zur Ausfallzeit mitzuteilen.

Eine ähnliche Verletzung hatte Witsel bereits im Frühjahr erlitten, damals musste er rund zwei Wochen pausieren. Bei einem ähnlichen Verlauf würde Witsel wohl die Bundesligaspiele am Samstagabend bei sowie gegen am 14. September verpassen, ein Einsatz im Topduell zum Auftakt der Gruppenphase in der gegen den am 17. September wäre gefährdet.