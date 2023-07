BVB offenbar scharf auf Außenverteidiger Emil Holm von Spezia Calcio

Borussia Dortmund will sich noch auf der Außenverteidigerposition verstärken und blickt dafür offenbar in die Serie A.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund ist offenbar scharf auf Emil Holm, Außenverteidiger von Spezia Calcio. Das berichtete die italienische Zeitung Tuttosport.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler beim Serie-A-Absteiger, bis ihn ab Februar eine Leistenverletzung außer Gefecht setzte. Neben den Schwarz-Gelben sollen Top-Klubs aus der Serie A Interesse am Schweden haben, darunter Atalanta Bergamo, SSC Neapel und Inter Mailand.

WIE GEHT ES WEITER? Eine Offerte über sieben Millionen Euro von Atalanta soll Spezia bereits abgelehnt haben, der Serie-B-Klub muss offenbar 50 Prozent der Ablöse an Holms Ex-Verein Sönderjyske weiterleiten und will daher eine höhere Ablösesumme generieren.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Holm kam bis zu seiner Verletzung auf 23 Partien, ein Tor und drei Vorlagen für Spezia.