BVB vs. Slavia Prag: Die Aufstellung von Borussia Dortmund

Will der BVB die Schützenhilfe von Barca nicht zu sehr ausreizen, muss gegen Slavia Prag ein Sieg her. Hier gibt's alle Infos zur Aufstellung.

Es geht um nicht weniger als um den Einzug ins Achtelfinale der , wenn am letzten Spieltag der Gruppenphase den tschechischen Meister empfängt. Anpfiff im Signal Iduna Park ist am Dienstag (10. Dezember) um 21 Uhr .

Für den BVB stellt sich die Situation nach dem 1:3 in Barcelona vor zwei Wochen folgendermaßen dar: Genau wie haben die Dortmunder vor dem letzten Spieltag sieben Punkte auf dem Konto. Da sie den direkten Vergleich mit den Italienern (0:2 auswärts, 3:2 zuhause) jedoch verloren haben, ist Schwarz-Gelb aktuell nur Dritter.

🗯 @RBuerki1 : "Die Hoffnung auf das Achtelfinale ist groß! Auch wenn wir vom anderen Spiel abhängig sind, müssen wir den Fokus auf unser Spiel legen."



🗯 #Favre : "Prag ist eine sehr gute Mannschaft. Sie laufen unglaublich viel und gehen aggressiv in die Zweikämpfe." #BVBSLA pic.twitter.com/1FvHpjEagQ — Borussia Dortmund (@BVB) 9. Dezember 2019

In der eigenen Hand hat der BVB das Weiterkommen daher nicht mehr. Gewinnt Inter zeitgleich gegen das bereits als Gruppenerster fürs Achtelfinale qualifizierte Barca, kann die Favre-Elf so hoch siegen, wie sie will - am Ende stünde trotzdem lediglich der dritte Rang, der zumindest das Überwintern in der ermöglichen würde.

Um bei jeglichem Patzer Inters (Niederlage oder Unentschieden) Profit daraus zu schlagen, muss der BVB am Dienstagabend zuhause Slavia bezwingen.

Welcher Aufstellung vertraut BVB-Trainer Lucien Favre heute gegen Slavia Prag? Welche elf Spieler sollen Borussia Dortmund ins Achtelfinale der Champions League führen? Alle Informationen rund um das Thema Anfangsformation erhaltet Ihr in diesem Artikel!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag: Die voraussichtliche Aufstellung

So könnte der BVB gegen Slavia Prag spielen:

Gut möglich ist, dass Lucien Favre im so wichtigen Spiel gegen Slavia Prag auf eine ähnliche Startelf setzt wie beim überzeugenden 5:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag.

Das würde auch bedeuten, dass der BVB wie schon gegen Düsseldorf und auch eine Woche zuvor in Berlin mit einer Dreierkette ins Spiel geht. Die einzige gewollte personelle Veränderung wäre dann, dass der in der gesperrte Mats Hummels für Lukasz Piszczek in die Abwehrreihe rückt.

🤕 @axelwitsel28 hat sich nach einem Sturz eine Gesichtsverletzung zugezogen und fällt für den Rest des Jahres aus. Er wurde im Anschluss an den häuslichen Unfall erfolgreich operiert und konnte das Krankenhaus schon wieder verlassen.



Gute Besserung, Axel! 🙏 pic.twitter.com/unveAlEFjp — Borussia Dortmund (@BVB) 9. Dezember 2019

Zu einem zweiten Wechsel wird Favre indes gezwungen: Axel Witsel hat sich bei einem "häuslichen Unfall" verletzt, für ihn dürfte Julian Weigl beginnen.

Bürki - Zagadou, Akanji, Hummels - Hakimi, Brandt, Weigl, Guerreiro - T. Hazard, Reus, Sancho

BVB (Borussia Dortmund) gegen Slavia Prag: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Duell BVB vs. Slavia Prag Datum Dienstag, 10. Dezember 2019 || 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB vs. Slavia Prag: So ist die Personalsituation bei Borussia Dortmund

Die Personalsituation beim BVB ist vor dem Duell mit Slavia relativ entspannt, gänzlich ohne Sorgenfalten ist Trainer Lucien Favre aber keineswegs.

Denn in der Mittelfeldzentrale haben die Dortmunder zwei schmerzliche Ausfälle zu verkraften. Thomas Delaney fehlt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk schon seit einigen Wochen und am Montag wurde dann auch bekannt, dass Axel Witsel bei einem Sturz zuhause eine Gesichtsverletzung erlitten hat und für den Rest des Jahres ausfallen wird .

Ansonsten kann Favre bis auf Marcel Schmelzer (Muskelfaserriss) aber aus dem Vollen schöpfen. Sprich auch Paco Alcacer steht zur Verfügung und hat seine Knieverletzung überwunden, der Spanier war schon gegen Düsseldorf wieder Teil des Aufgebots.

BVB vs. Slavia Prag: Die Aufstellung von Borussia Dortmund im Hinspiel

Anfang Oktober avancierte Achraf Hakimi in Prag zum Helden von Borussia Dortmund. Der junge Marokkaner erzielte beim 2:0-Erfolg des BVB in beide Treffer und sorgte damit dafür, dass der Bundesligist drei Pflichtzähler mit nach Hause nehmen konnte.

Die BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Brandt, Hakimi - Reus

BVB - Slavia Prag: Die Aufstellung von Borussia Dortmund in den letzten Champions-League-Spielen

Die Bilanz von Borussia Dortmund in der Champions League seit dem Hinspielerfolg bei Slavia Prag: Zwei Niederlagen, ein Sieg. Einer bitteren 0:2-Pleite bei Inter Mailand folgte im Rückspiel gegen die Italiener ein rauschendes 3:2, nachdem man zur Pause bereits mit 0:2 zurückgelegen hatte. Beim jüngsten Auftritt in Barcelona vor zwei Wochen setzte es dann eine 1:3-Niederlage.

Die BVB-Startelf: Bürki - Akanji, Hummels, Weigl - Hakimi, Delaney, Witsel, Schulz - T. Hazard, Brandt, Sancho

Die BVB-Startelf: Bürki - Hakimi, Hummels, Akanji, Schulz - Weigl, Witsel - Sancho, Brandt, T. Hazard - Götze

Die BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro - Weigl, Witsel - Hakimi, Schulz - Brandt, Reus

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Slavia Prag heute live? Die Übertragung im Überblick