BVB: Zahlreiche Außenverteidiger offenbar im Fokus von Borussia Dortmund

Auf den defensiven Außenbahnen steht beim BVB wohl ein Umbruch bevor. Gleich mehrere Namen werden gehandelt.

WAS IST PASSIERT? Der BVB will sich auf den defensiven Außenbahnen neu aufstellen und hat deshalb offenbar gleich mehrere Youngster aus dem Ausland ins Visier genommen. Das Rennen um die Talente aus England und Spanien gestaltet sich aber schwierig.

Nicht neu sind die Gerüchte um das englische Top-Talent Cody Drameh, den die Daily Mail bereits im November als heißen Kandidaten auf eine Verpflichtung nannte. Seit 2020 steht der 21-jährige Rechtsverteidiger bei Leeds United unter Vertrag. In der Vorsaison wurde er zu Cardiff City ausgeliehen und überzeugte dort in der zweiten Liga, nach seiner Rückkehr nach Leeds kam er in der aktuellen Spielzeit allerdings erst einmal in der Premier League zum Einsatz.

Das rief Interessenten auf den Plan, zu denen neben dem BVB auch Bayer Leverkusen, der OSC Lille und Newcastle United zählen sollen. Doch nach Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano will Leeds um den Youngster kämpfen und ihm mehr Einsatzzeiten geben, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Bis 2024 ist der englische U-Nationalspieler an den Klub gebunden.

Mit Romano Iván Fresneda von Real Valladolid nennt Romano einen weiteren Namen, der 18-Jährige spielte bereits in der Jugend von Real Madrid und sorgt nun beim LaLiga-Aufsteiger für Aufsehen. Siebenmal kam er in der Vorrunde für die Profis zum Einsatz, eine Oberschenkelverletzung verhinderte weitere Spiele. Auch in Fresnedas Fall soll sich der BVB das Interesse mit Newcastle teilen, hinzu komme Juventus Turin.

Seine Ausstiegsklausel soll bei 40 Millionen Euro liegen, Valladolid-Sportchef Fran Sánchez bestätigte ElDesmarque Valladolid das generelle Interesse am Spieler, ein formelles Angebot gebe es allerdings nicht. "Wenn wir einen Spieler verkaufen können, um andere Spieler zu verpflichten, um die Klasse zu halten", mache man sich Gedanken, sei jedoch "gelassen" aufgrund des langfristigen Vertrags bis 2025.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die rechte Abwehrseite ist eine große Problemstelle bei den Schwarzgelben. Thomas Meunier konnte nicht dauerhaft überzeugen, Mateu Morey benötigt nach seiner schweren Knieverletzung noch Zeit, der vielseitige Marius Wolf fiel zuletzt wegen einer Herzrhythmusstörung aus und genügt zudem nicht den höchsten Ansprüchen. So war zuletzt auch Niklas Süle auf dieser Position gefordert. Meunier wird zudem mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, der Spieler selbst soll den FC Barcelona favorisieren.

Auch auf der linken Seite bahnt sich eine Veränderung an. Bei Raphael Guerreiro, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, stehen die Zeichen auf Abschied, Nico Schulz spielt keine Rolle in den Dortmunder Planungen. Mit Gladbachs Ramy Bensebaini werden deshalb Gespräche geführt, wie Berater Jaspal Singh Gill zuletzt bei Sport1 bestätigte. Es habe bereits ein Treffen gegeben, allerdings würde auch mit Klubs im Ausland gesprochen werden. Spekuliert wird über Manchester City, Juventus und Inter Mailand zählen. Bensebaini wäre nach der Saison ablösefrei zu haben.

Spanische Medienberichte bringen mit Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon eine Alternative ins Spiel. Der 27-Jährige wurde beim FC Barcelona ausgebildet, auch sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Für Benfica kam er seit 2016 auf 276 Einsätze, 36 davon in der Champions League. Auch in der aktuellen Spielzeit ist er gesetzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 7198 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 13% Borussia Dortmund

14% RB Leipzig

8% Ein anderer Klub

65% Niemand in den nächsten Jahren 7198 Stimmen