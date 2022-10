BVB - Anthony Modeste nach Ausgleichstor gegen den FC Bayern: "Ich habe mich unter der Woche ein bisschen beschwert"

Modeste sorgte gegen Bayern für den dramatischen Schlusspunkt. Hinterher verriet er, was er unter der Woche anmahnte.

Anthony Modeste hat nach seinem späten Ausgleichstor für den BVB im Topspiel gegen den FC Bayern München verraten, dass er sich bei seinem Team aufgrund der wenigen Flanken in seine Richtung beschwert hat. Zudem sprach der Stürmer über seine bislang unglückliche Dortmunder Zeit.

"Ich werde kein Geheimnis daraus machen: Ich habe mich unter der Woche ein bisschen beschwert, weil nicht genug Flanken zu mir kamen", sagte Modeste nach der Partie bei Sky. "Ich habe gesagt: Jungs, wir müssen nicht mehr so sexy spielen, sondern effektiv sein. Wenn ich etwas sage, dann ist es immer positiv für die Mannschaft gemeint."

Modeste zu seinem Saisonstart: "Habe viel auf den Deckel gekriegt"

Für den oft kritisierten 34-Jährigen, der nach seinem Transfer vom 1. FC Köln zum BVB zuvor nur ein Tor geschossen hatte, war das zweite Saisontor in letzter Sekunde gegen die Bayern eine Erlösung: "Nach meinem Wechsel war es sehr, sehr schwer. Ich habe sehr viel auf den Deckel gekriegt. Ich habe im Fußball aber alles gesehen. Ich muss nur positiv bleiben und an mich denken. Ich habe immer an mich geglaubt, denn wenn ich das nicht tue, wer will es für mich tun?"

Dennoch war Modeste nicht ganz zufrieden - weil er lieber drei Punkte geholt hätte: "Wir wollen Meister werden. Natürlich ist es besser, einen Punkt mitzunehmen als gar keinen. Wenn du aber für den BVB spielst, musst du solche Spiele gewinnen, weil du zu Hause spielst."

Dafür hätte der Angreifer selbst sorgen können, doch in der 83. Minute vergab er beim Stand von 2:2 eine Großchance freistehend vor Manuel Neuer. "Ich hätte zwei Tore schießen müssen, aber das kann passieren. Manchmal denkt man, das sind die einfachsten Chancen, aber oft sind genau das die schwersten", sagte Modeste zu der Szene.

BVB holt Punkt dank Anthony Modeste

Modeste lieferte zudem die Vorlage zum 1:2 durch Youssoufa Moukoko, der nun zweimal in Folge den Vorzug im Sturm bekommen hat. "Ich freue mich auch für Mouki, denn er hat in den letzten zwei, drei Spielen sehr, sehr gut gearbeitet und hat es verdient, ein Tor zu schießen. Wir sind eine Familie", sagte Modeste.

Auch Trainer Edin Terzic lobte Modeste für seine Leistung in dessen Einsatz über 20 Minuten: "Tony war auch am ersten Tor maßgeblich beteiligt. Wie er uneigennützig den Ball quer gespielt hat, war hervorragend. Nicht nur er hat sich gefreut, sondern die ganze Mannschaft, das ganze Stadion hat es ihm gegönnt. Wir freuen uns sehr, dass er sich so belohnen konnte."