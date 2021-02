BVB: Adnan Januzaj tritt gegen Thomas Tuchel und Borussia Dortmund nach

Beim BVB floppte das einstige Supertalent. Adnan Januzaj hat keine gute Erinnerungen an seine Zeit in Dortmund.

Ex-BVB-Profi Adnan Januzaj hat in einem Interview mit ESPN gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber nachgetreten. Vor allem der damalige Trainer Thomas Tuchel bekam sein Fett weg.

"Ein Trainer sollte dich als Spieler immer beschützen, besonders wenn er weiß, dass du ein Spieler bist, der den Unterschied für ihn ausmachen kann", sagte Januzaj. Insgesamt trug er nur zwölfmal das Trikot der Schwarz-Gelben, nachdem die Leihe von Manchester United im Jahr 2015 nach einem halben Jahr vorzeitig beendet wurde.

BVB: Adnan Januzaj beklangt Dortmunder "Strenge"

Generell fühlte sich der Belgier im BVB-Umfeld nicht wohl. "Die Leute waren sehr streng mit mir, weil ich ein junger Bursche mit viel Qualität war. Es war schwierig für mich zu wissen, was sie mit mir vorhaben", führt er aus.

Auch United-Trainer Louis van Gaal musste Kritik von Januzaj einstecken. Er sei ein Mensch, "der dir keine Liebe entgegenbringt", erklärte Januzaj und fügte an: "Selbst wenn du einen Fehlpass gespielt hast, hat van Gaal dich angeschrien. Für junge Spieler ist das nicht gut, man muss sie unterrichten. Ein Trainer ist wie ein Lehrer, das ist das, was ich am meisten vermisst habe."