BVB-Gerüchte um Adi Hütter: Eintracht-Trainer kritisiert Umgang mit Lucien Favre

Adi Hütter soll beim BVB Kandidat für die mögliche Favre-Nachfolge sein. Der SGE-Coach hält von diesen Spekulationen gar nichts.

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den medialen Umgang mit Lucien Favre scharf kritisiert. Außerdem nahm er Stellung zu einem Gerücht, demzufolge der BVB Hütter als potenziellen Favre-Nachfolger ins Auge gefasst habe.

"Das ist für mich kein Thema", wird Hütter von dem Portal fussball.news zitiert. Er habe darüber hinaus "keine Lust, irgendwelche Gerüchte zu befeuern". Den medialen Umgang mit Favre finde er prinzipiell "schade und respektlos".

BVB-Trainer Favre schon Ende November kurz vor dem Aus?

Bereits Ende November kursierten Gerüchte darüber, dass der Schweizer trotz Vertrags bis 2021 beim BVB kurz vor dem Rauswurf stehe. Dem vorausgegangen war eine 0:4-Niederlage beim , ein 3:3-Unentschieden gegen den und eine 1:3-Pleite gegen den in der .

Die Dortmunder schafften jedoch die Wende, gewannen in der drei Spiele in Folge und qualifizierten sich für das Achtelfinale der Königsklasse. Dort trifft der BVB am kommenden Dienstag mit gestärktem Selbstvertrauen nach dem Kantersieg gegen Frankfurt auf das Starensemble von (ab 21 Uhr live auf DAZN und im LIVE-TICKER ).

Wie der kicker berichtet, muss Favre auch im Falle einer Niederlage und des Ausscheidens gegen PSG jedoch nicht um seinen Job bangen. Eine Trainerdiskussion werde nur angestoßen, sollte das ausgegebene Mindestziel Champions-League-Qualifikation in Gefahr geraten. Aktuell liegt der BVB mit 42 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und damit auf Kurs Königsklasse.