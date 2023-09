Leihe oder Verkauf? BVB-Abgang von Youssoufa Moukoko angeblich schnell möglich

Youssoufa Moukoko könnte den BVB im Winter verlassen, um mehr Spielzeit bei einem anderen Verein zu sammeln.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund steht einem Abgang von Youssoufa Moukoko im Winter angeblich offen gegenüber. Das berichtet Sport1, das Informationen der Sport Bild bestätigte. Dabei sei es egal, ob es sich nach Ende der Hinserie um eine vorübergehende Trennung per Leihgeschäft oder einen endgültigen Abschied des Stürmers aus Dortmund handele.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 18-Jährige kommt in der aktuellen Saison nur auf insgesamt 61 Einsatzminuten in allen Wettbewerben. BVB-Trainer Edin Terzic setzt im Sturmzentrum entweder auf Sébastien Haller oder Niclas Füllkrug, der kurz vor Schließung des Transferfensters aus Bremen geholt wurde.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Imago Images

WIE GEHT ES WEITER? Moukoko hatte seinen Vertrag in Dortmund erst im Januar nach zähen Verhandlungen bis 2026 verlängert. Die Aussichten, unter Terzic regelmäßig länger zum Einsatz zu kommen, sind für ihn allerdings aktuell nicht gut.