BVB (Borussia Dortmund) II vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga live

Der abschließende Spieltag der Hinrunde hält für die Fans der 3. Liga ein vielversprechendes Duell bereit, wenn sich der BVB II mit dem TSV 1860 München duelliert. Anstoß der Begegnung ist am Samstag, 11. Dezember 2021, um 14.00 Uhr im Stadion Rote Erde in Dortmund. Ob die Partie im frei empfangbaren Fernsehen läuft, welche LIVE-STREAMS zur Verfügung stehen und wo Ihr im Anschluss Highlights finden könnt, erklären wir Euch nachfolgend.

Die zweite Mannschaft des BVB kann mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus zufrieden sein. Nach 18 Spieltagen steht das Team von Trainer Enrico Maaßen auf dem achten Tabellenplatz und hat - Stand jetzt - mit dem Abstiegskampf wenig zu tun. Die Form der Dortmunder stimmt, aus den vergangenen drei Partien gab es sieben Punkte.

Wesentlich unruhiger geht es im Süden der Republik zu, der TSV 1860 München hat derzeit mit Problemen auf und abseits des Platzes zu kämpfen. Wie vor wenigen Tagen bekanntgegeben wurde, wird Kapitän und Kultstürmer Sascha Mölders in den kommenden Begegnungen aufgrund interner Unstimmigkeiten nicht zum Aufgebot des Traditionsklubs gehören. Darüber hinaus offenbaren die Giesinger auch fußballerische Schwierigkeiten. Nachdem im vergangenen Jahr lange der Aufstieg in Liga zwei im Raum stand, letztendlich aber knapp verpasst wurde, findet sich der TSV in der laufenden Saison im Tabellenmittelfeld wieder. Zuletzt setzte es gar eine heftige 2:5-Klatsche gegen den Tabellenführer aus Magdeburg.

Kratzt 1860 im Gastspiel beim BVB II die Kurve oder bleiben die Punkte im Ruhrpott? Eine Entscheidung fällt am Samstag, 11. Dezember 2021, ab 14.00 Uhr - und so könnt Ihr live dabei sein.

BVB II vs. 1860 München: Die Übertragung der 3. Liga live

BVB II vs. 1860 München: Läuft die 3. Liga live im Free-TV?

Fußball live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen ist in den heutigen Zeiten eher eine Seltenheit. In der 3. Liga kommen Fans allerdings auch ohne Abonnement auf ihre Kosten.

Pro Spieltag werden drei Partien im Free-TV auf den dritten Programmen der ARD übertragen. Für das Spiel von Borussia Dortmund II gegen den TSV 1860 München gilt das jedoch nicht - wer das Duell also live und in voller Länge vor dem Bildschirm genießen möchte, kommt um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum.

BVB II vs. 1860 München live: Wo läuft die 3. Liga im LIVE-STREAM?

Nun stellt sich die Frage, welcher Anbieter das Drittliga-Match überträgt - DAZN, Sky oder doch einer der anderen Dienste wie Magenta Sport oder Amazon Prime Video?

Amazon zeigt lediglich das Topspiel der Champions League am Dienstagabend, die Rechte für die restlichen CL-Spiele liegen bei DAZN. Die Bundesliga-Rechte teilen sich wiederum DAZN und Sky, die 2. Liga läuft derweil vorwiegend beim Münchener Pay-TV-Sender. Für Partien der 3. Liga ist jedoch ein Abonnement bei Magenta Sport, dem Streamingdienst der Telekom, notwendig.

BVB II vs. 1860 München: Die Übertragung der 3. Liga im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Besonders diejenigen unter Euch, die bereits einen bestehenden Vertrag bei der Telekom haben, sollten ein Abo bei Magenta Sport in Betracht ziehen. Ein Jahresabo ist dann für umgerechnet 4,95 Euro monatlich zu haben, das Monatsabo erhaltet Ihr für 9,95 Euro. Damit ist es ein wenig teurer, gewährt Euch aber größere Flexibilität bezüglich einer Kündigung.

Seid Ihr noch kein Telekom-Kunde, wollt die Partie von BVB II gegen den TSV 1860 München aber auf keinen Fall verpassen, müsst Ihr etwas mehr Geld auf den Tisch legen - für das Jahresabo umgerechnet 9,95 Euro und für das Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. In dem Paket sind neben der 3. Liga noch weitere Live-Sport-Evens wie die Flyeralarm Frauen-Bundesliga, die BBL oder die DEL enthalten.

Seid Ihr erst einmal registriert, könnt Ihr die LIVE-STREAMS via App, Webbrowser oder Smart-TV abrufen. Die einzige Voraussetzung ist eine stabile Internetverbindung.

BVB II vs. 1860 München, 3. Liga live: Der Weg zu den Highlights und dem LIVE-TICKER

Solltet ihr am Samstagnachmittag nicht verfügbar sein, greift einfach auf die Highlights zurück. Diese werden sowohl bei Magenta Sport selbst als auch auf der Website des DFB, dem entsprechenden YouTube-Kanal sowie bei sportschau.de hochgeladen.

Wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, werft einen Blick in unseren LIVE-TICKER von GOAL. Dort informieren wir Euch nahezu in Echtzeit, wie das Gastspiel des TSV im Ruhrpott läuft und geben Updates zu den wichtigsten Szenen.

BVB II vs. TSV 1860 München: Die Übertragung der Partie der 3. Liga in der Übersicht

BVB II vs. TSV 1860 München, 3. Liga live: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Coaches ihre jeweilige Aufstellungen offiziell machen, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.