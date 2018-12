Im Bus eingeschlafen: Sergio Ramos trollt Real-Kollege Sergio Reguilon

Real Madrid weilt derweil bei der Klub-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Als Sergio Reguilon im Bus einschläft, nimmt ihn sein Kapitän Sergio Ramos bei Instagram auf den Arm.

Durch seinen Schlaf verpasste es Reguilon, den Bus mit seinen Teamkollegen zu verlassen. Daraus machten die sich einen Spaß und filmten die Szene von draußen.

Als der Linksverteidiger plötzlich aufwacht und bemerkt, dass keiner mehr im Bus ist, verfällt er in Panik und eilt aus dem Bus.

LMAOOO.... Everyone laughing at Reguilon waking up to find the bus empty



Ramos: "Not like this, Regui!" pic.twitter.com/rVVnUyqaJs — M•A•J (@Ultra_Suristic) 22. Dezember 2018