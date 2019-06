Bundestrainer Joachim Löw nach Trainingsunfall und Krankenhausaufenthalt wieder zuhause

Joachim Löw verletzte sich mit einer Hantel und musste zur Behandlung in eine Klinik. Nun durfte sich der Bundestrainer wieder nach Hause begeben.

Bundestrainer Joachim Löw ist nach seinem Klinikaufenthalt wieder zu Hause. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der 59-Jährige soll sich nach seiner Arterienquetschung aber weiter schonen.

Die Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in Weißrussland sowie drei Tage später in Mainz gegen Estland wird daher wie geplant Co-Trainer Marcus Sorg übernehmen. Beide wollen sich telefonisch absprechen.

Eine Hantel verletzte Bundestrainer Joachim Löw

Löw lag seit Donnerstag in der Uniklinik Freiburg. Grund waren die Nachwirkungen eines Sportunfalls - beim Krafttraining war ihm eine Hantel auf den Brustkorb gefallen, was zu Durchblutungsstörungen führte.