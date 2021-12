Bundesliga, Winterpause: Wann beginnt die Rückrunde der Saison 2021/22?

Nach einer spannenden Hinrunde der Bundesligasaison 21/22 gehen die Mannschaften in die Winterpause. Während für die Spieler jetzt der erholsame Part beginnt, stellen sich Fans bereits jetzt die Frage aller Fragen: Wann beginnt die Rückrunde der Saison 2021/2022?

Lange sah es nach einem spannenden Zweikampf zwischen dem FC Bayern München und dem BVB um die Herbstmeisterschaft in dieser Saison aus. Doch am drittletzten Spieltag der Hinrunde war die Spannung dann offiziell passé - die Schwarz-Gelben kamen im Derby gegen starke Bochumer nicht über ein Unentschieden hinaus und der FC Bayern durfte bereits zwei Spieltage vor der Winterpause die Herbstmeisterschaft bejubeln.

Eine der besten Ligen der Welt geht in die Winterpause - Millionen Anhänger:innen fragen sich jedoch bereits jetzt, wann es wieder weitergeht. GOAL verrät Euch den Termin für den Rückrundenstart und weitere wichtige Fakten zum Auftakt in die Rückrunde.

Bundesliga, Winterpause: Wann beginnt die Rückrunde?

Am 7. Januar 2022 startet die Bundesliga wieder ihren Spielbetrieb! Richtig gelesen, so lange müsst Ihr gar nicht auf die Spiele Eures Vereins verzichten! Nur wenige Wochen nach dem 17. Spieltag geht es Anfang Januar bereits wieder los mit dem regulären Spielplan.

Der 7. Januar ist ein Freitag - wie immer wird die Rückserie also zum Wochenendstart eingeläutet. Welches Spiel den Start in die Rückrunde markiert, verraten wir Euch im Folgenden Abschnitt.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach zum Rückrundenauftakt: So findet das erste Spiel der Rückserie 2021/2022 statt

Das Spiel zum Start in die Rückrunde des deutschen Oberhauses bestreitet in dieser Saison der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach.

Der Anpfiff ertönt, wie üblich für Freitagsspiele, um 20.30 Uhr.

Im Laufe dieses Artikels erfahrt Ihr zudem, wo das Spiel live zu sehen sein wird und ob dies kostenlos möglich ist.

Bundesliga, Rückrunde 2021/2022: Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) am 18. Spieltag

Lasst uns zunächst allerdings auf die weiteren Partien des 18. Spieltages blicken - zum Beispiel jene zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt.

Die Frankfurter haben nach der 2:5 Niederlage im Hinspiel noch eine Rechnung mit den Schwarz-Gelben offen und möchten diese mit einem Sieg begleichen.

Vor dem Match ist zumindest eine Rolle klar verteilt: Dortmund gilt als Favorit, nachdem man die Hinrunde auf dem zweiten Tabellenplatz beendet hat. Die Frankfurter Eintracht hingegen befindet sich hinter den eigenen Erwartungen im Tabellenmittelfeld.

Die Begegnung ist für Samstag, den 8. Januar als Topspiel der Woche um 18.30 Uhr angesetzt und findet im Signal Iduna Park statt.

Überraschungsmannschaft der Hinrunde spielt gegen RB Leipzig - Fürth im Kellerduell gegen Stuttgart gefordert

Eine weitere interessante Begegnung zum Start in die Rückrunde: Die Partie zwischen RB Leipzig und Mainz 05. Der Trainer Bo Svensson befindet sich mit seinen Mainzern zurecht auf Kurs in Richtung Europa League und hat eine starke Hinserie gespielt. Ein weiteres Topspiel am Samstag ist die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und Union Berlin. Neben den bereits genannten Partien spielt Freiburg zuhause gegen Bielefeld, Wolfsburg auswärts in Bochum, Hoffenheim gegen Augsburg und Hertha BSC Berlin zuhause gegen den 1. FC Köln.

Bundesliga, 18. Spieltag im Überblick: So findet der Start in die Rückrunde der Saison 2021/2022 statt

Begegnung Datum Uhrzeit FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Freitag, 07. Januar 2021 20.30 Uhr RB Leipzig vs. FSV Mainz 05 Samstag, 08. Januar 2021 15.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. Union Berlin Samstag, 08. Januar 2021 15.30 Uhr TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg Samstag, 08. Januar 2021 15.30 Uhr SC Freiburg vs. Arminia Bielefeld Samstag, 08. Januar 2021 15.30 Uhr Greuther Fürth vs. VfB Stuttgart Samstag, 08. Januar 2021 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt vs. BVB (Borussia Dortmund) Samstag, 08. Januar 2021 18.30 Uhr Hertha BSC vs. 1. FC Köln Sonntag, 09. Januar 2021 15.30 Uhr VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg Sonntag, 09. Januar 2021 17.30 Uhr

Bundesliga, Rückrunde 2021/2022: So wird das deutsche Oberhaus übertragen

Wir haben also bereits einiges zum Start in die Rückrunde geklärt - eine wichtige Information fehlt uns aber noch: Was hilft es uns zu wissen, wer wann gegen wen spielt, wenn noch unklar ist, wo die Bundesliga live zu sehen ist?

Um diese Info zu erhalten, lohnt es sich, die Verteilung der Übertragungslizenzen der Bundesliga zu kennen. Wir bringen hier für Euch Licht ins Dunkle!

Bundesliga zur besten Sendezeit: DAZN überträgt Bayern, BVB und Co.

Fangen wir mit DAZN an: Der beliebte Streamingdienst ist auch in der Rückrunde für die Übertragung der Freitags- und Sonntagspartien verantwortlich! Im Vergleich zur Vorsaison kann der Ismaninger Streamingspezialist also sogar noch eine Schippe drauflegen und zeigt noch mehr von der Bundesliga live!

Die Mitgliedschaft bei DAZN ist nicht kostenlos - die Jahresmitgliedschaft ist für einmalig 149,99€ und die Monatsmitgliedschaft für 14,99€ pro Monat zu haben.

Auch Sky zeigt Bundesliga live: Das deutsche Oberhaus im Pay-TV

Was wäre die Bundesliga ohne Sky und Sky ohne die Bundesliga? Der Unterföhringer Bezahlsender verfügt zwar im Bereich der Erstliga-Übertragung nicht mehr über die einstige Monopolstellung, aber immerhin - alle Spiele am Samstag seht Ihr nur hier und auch die Englische Woche sahen wir vor kurzem nur hier!

Die Streamingangebote Sky Ticket und Sky Go runden das Angebot von Sky ab und liefern den Fans einen echten Mehrwert, indem Sie die Bundesliga und alle anderen Inhalte des Senders flexibel im Internet abrufen können.

Neuer Player in der Übertragungslandschaft? Sat1 überträgt Bundesliga 2021/2022 live im Free-TV

Lasst uns nun noch über den dritten Sender im Bunde sprechen, der sich Rechte zur Übertragung der Bundesliga sichern konnte: Sat1 übernimmt das "Free-Live"-Paket vom Vorgänger ZDF und ist damit befähigt, drei Spiele der Bundesliga pro Saison zu übertragen. Zu diesen Spielen gehören unter anderem das Eröffnungsspiel und die Eröffnung der Rückrunde.

Der Privatsender zeigt also auch die Begegnung zwischen den Bayern und Gladbach live!

Rückrunde der Bundesliga live im TV: Sat1, Sky und DAZN zeigen die Bundesliga live - der Überblick