Werder Bremen verpflichtet Marco Friedl vom FC Bayern fest

Seit anderthalb Jahren ist Marco Friedl vom FC Bayern München ausgeliehen, nun hat Werder Bremen den Österreicher fest verpflichtet.

-Klub hat Abwehrspieler Marco Friedl vom fest verpflichtet. Dies gaben beide Klubs am Mittwochmittag bekannt, während über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart wurde.

Der österreichische Linksverteidiger war bereits in den letzten eineinhalb Jahren vom Rekordmeister an die Weser verliehen. Dabei absolvierte er 15 Partien in der Bundesliga und zwei Duelle im .

Marco Friedl freut sich auf Zukunft mit Werder Bremen

Marco Friedl wechselt zu Werder Bremen.



Alles Gute, Marco! #FCBayernhttps://t.co/toQuXbq20T — FC Bayern München (@FCBayern) 29. Mai 2019

"Wir sind mit der Entwicklung von Marco sehr zufrieden und haben bereits früh signalisiert, dass wir gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Die Gespräche sowohl mit Marco als auch dem FC Bayern München waren sehr angenehm. Daher freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, Marco nun langfristig an Werder zu binden", erklärte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann.

Friedl ergänzte: "Vom ersten Moment an habe ich mich bei Werder sehr wohl gefühlt. Nicht erst in den letzten Monaten spürt man, dass sich hier sportlich etwas entwickelt. Ich freue mich, dass ich in Zukunft weiterhin meinen Anteil zu dieser Entwicklung beitragen kann."