Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23? Start, Daten, Termine zur neuen Spielzeit

Zum zehnten Mal in Folge hat der FC Bayern den Bundesliga-Titel geholt. Wann starten die Konkurrenten den nächsten Anlauf um den FCB zu stürzen?

Die Sommerpause ist für jeden Fußball-Fan eine schlimme Zeit. Er muss sich mit Transferspekulationen begnügen und kann seinem Lieblingsklub nicht beim Kicken zusehen. Wann beginnt eigentlich endlich die nächste Bundesliga-Saison? Das ist die Frage, die sich die Anhänger der 18 Erstliga-Klubs vor der Spielzeit 2022/23 mal wieder stellen. Und wir beantworten sie Euch!

Bei der Titelvergabe gab es in der Bundesliga in der abgelaufenen Saison erneut keine Überraschung: Der FC Bayern sicherte sich die Schale - und das schon zum zehnten Mal in Folge. Immerhin überließ der Rekordmeister RB Leipzig den Pokalsieg, doch im Rennen um den wichtigsten Titel hatte der FCB mal wieder keinen ernsthaften Verfolger, der bis zum Ende an den Münchnern dran bleiben konnte.

Wie läuft es in der kommenden Bundesliga-Saison? Und wann geht es endlich wieder los? Die erste Frage können wir Euch nicht, die zweite Frage aber locker beantworten - in diesem Artikel.

Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23?

Der Ablauf zu Beginn einer neuen Spielzeit ist in den letzten Jahren immer gleich gewesen: Zunächst gibt es mit der ersten Runde des DFB-Pokals an einem Wochenende die ersten Pflichtspiele der neuen Saison, am darauffolgenden Wochenende startet dann die Bundesliga. Und mittendrin findet auch noch der Supercup zwischen dem Deutschen Meister und dem amtierenden Pokalsieger statt.

Und in der Saison 2022/23? Da sieht es genauso aus. Vom 29. Juli bis zum 1. August gibt es wieder zahlreiche Duelle 'Klein gegen Groß' im DFB-Pokal. Allerdings gibt es zwei Ausnahmen: Denn der FC Bayern München und RB Leipzig sind als Meister und Pokalsieger nicht im Pokal gefordert - weil sie am 30. Juli den Supercup austragen. Sie müssen im Pokal erst am 30. und 31. August bei Viktoria Köln (Bayern München) und Teutonia Ottensen (RB Leipzig) ran.

Das Startdatum der neuen Bundesliga-Saison ist damit nicht mehr schwer zu erraten. Der erste Spieltag findet natürlich eine Woche nach dem Pokal-Wochenende statt - und er beginnt am 5. August, einem Freitagabend. Traditionell eröffnet dann der FC Bayern München als Meister die neue Spielzeit - und die anderen Klubs sind dann am Samstag und Sonntag gefordert, falls sie es nicht sofort mit dem FCB zu tun bekommen.

Hier noch einmal die Daten im Überblick:

Wettbewerb (Start-)Datum Bundesliga, 1. Spieltag 5. - 7. August DFB-Pokal, 1. Runde 29. - 31. Juli / 30. - 31. August Supercup 30. Juli

Welche Spiele finden am ersten Bundesliga-Spieltag statt?

Das Startdatum der neuen Saison ist damit bekannt. Aber wer trifft zum Auftakt auf wen? Klar ist, dass der FC Bayern München den Anfang am Freitagabend, den 5. August, macht. Bis 2016 hatte der Meister immer Heimrecht, doch diese Regel gibt es nicht mehr. In der vergangenen Spielzeit machte der FCB in Gladbach den Auftakt. Aber gegen wen muss die Nagelsmann-Truppe ran?

Das ist noch nicht geklärt, denn die DFL lässt sich noch etwas Zeit mit der Erarbeitung des neuen Spielplans. Am 23. Juni wird der der Öffentlichkeit vorgestellt - und bis dahin müssen sich die Fans noch gedulden, bevor die Vorfreude noch einmal deutlich gesteigert wird.

Wann endet die Bundesliga-Saison 2022/23?

Im Gegensatz zum Auftaktprogramm ist das Enddatum der Saison 2022/23 schon jetzt bekannt. Spätestens nach dem 34. Spieltag, der am 27. Mai 2023 stattfindet, wissen wir, wer der Deutsche Meister ist.

Wann ist die Winterpause in der Bundesliga-Saison 2022/23?

Eine große Besonderheit gibt es in der neuen Bundesliga-Saison: Da die Weltmeisterschaft, die in Katar ausgetragen wird, erstmals nicht im Sommer, sondern im Winter stattfindet, musste der Spielplan gründlich umgebaut werden.

Das Turnier in der Wüste beginnt am 21. November und endet mit dem Endspiel am 18. Dezember. In dieser Zeit hat die Bundesliga damit verständlicherweise Pause - aber das bedeutet nicht, dass die obligatorische Winterpause damit ausfällt: Direkt nach dem Turnier dürfen sich die Nationalspieler - und natürlich auch die 'normalen' Bundesliga-Spieler - erholen, denn es geht erst am 20. Januar in der Liga weiter.

Die 18 Bundesliga-Vereine der Saison 2022/23