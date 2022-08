Bundesliga live im TV und STREAM: Sender, Abos, Kosten - die Übertragung der Saison 2022/23

Die Bundesliga-Saison 2022/23 bedeutet erneut: Viele Top-Partien, viele Sender und viele Abos - oder? Blicken wir auf die Übertragung der BL.

Die Bundesliga-Saison 2022/23 steht vor der Tür und wird von den Fußball-Anhängern sehnlichst erwartet. Die Frage, die sich aber einige Fans stellen: Wo kann man die Spiele verfolgen und welche Abos muss man abschließen? GOAL gibt einen Überblick.

Die Bayern wollen zum elften Mal in Folge die Meisterschale gewinnen, während sich der BVB, RB Leipzig und Bayer Leverkusen mit ihren starken Mannschaften ebenfalls Chancen ausrechnen. Gleichzeitig sind mit Werder Bremen und dem FC Schalke 04 zwei wahre Traditionsklubs in die Bundesliga zurückgekehrt. So oder so: Die deutschen Fußball-Fans erwartet eine spannende Spielzeit. Wie sieht es also mit der Übertragung der Saison 2022/23 aus?

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der BL-Spiele im TV und LIVE-STREAM.

Bundesliga live im TV und STREAM: Sender, Abos, Kosten - die Eckdaten zur Saison 2022/23

Bundesliga-Auftakt 05.08.2022 Letzter Spieltag 27.05.2023 Titelverteidiger FC Bayern München Aufsteiger SV Werder Bremen, FC Schalke 04

Bundesliga live im TV und STREAM: Welche Sender übertragen die Spiele?

Wie in der vergangenen Saison auch, übertragen unterschiedliche Sender die Partien der Fußball-Bundesliga. Dabei werden einzelne Spiele im Free-TV gezeigt, andere hingegen sind lediglich mit einem Abonnement im Pay-TV oder LIVE-STREAM zu sehen. Wer hat sich die Rechte für die BL-Saison 22/23 also gesichert?

Bundesliga live: Free-TV, Pay-TV und LIVE-STREAM

Fangen wir erstmal mit den Partien im Free-TV an. Sat1 hat sich die Rechte an insgesamt drei BL-Spielen gesichert. Das ist zum einen der Auftakt zwischen Eintracht Frankfurt und den Bayern (05.08.), zum Zweiten ein Spiel des 17. Spieltags und zu guter Letzt der Rückrundenauftakt - was beides ebenfalls Freitagabend-Spiele sein werden.

Getty Images

Alle Partien, die am Samstag ausgetragen werden, könnt ihr beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Ebenfalls hat sich Sky die Rechte an den englischen Wochen gesichert - sollte es also mal an einem Dienstag und Mittwoch zu Spieltagen kommen, benötigt ihr auch ein Sky-Abonnement.

DAZN zeigt alle Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga. Somit sind vor allem Sky- und DAZN-Abos wichtig, um alle Spiele der Saison 2022/23 verfolgen zu können.

Bundesliga live im TV und STREAM: Welche Abos brauche ich?

Zuallererst: Für die drei Spiele, die Sat1 überträgt, benötigt Ihr kein Abonnement, diese Partien sind auf dem TV-Sender frei empfangbar. Anders verhält es sich jedoch mit Sky und DAZN.

Um alle Partien der Fußball-Bundesliga verfolgen zu können, benötigt Ihr ein DAZN-Abo sowie ein Sky-Abo - ebenso wie in der abgelaufenen Spielzeit. Wenn Ihr bei beiden Anbietern Kunden seid (oder ein Kombi-Paket abschließt), steht einer abenteuerlichen Saison nichts mehr im Wege.

Bundesliga 2022/23 live im TV und STREAM: Wie sehen die Kosten für die Übertragungen aus?

Beim Streaming-Anbieter DAZN könnt Ihr Euch zwischen dem monatlichen und dem jährlichen Modell entscheiden. Das Monatsabo kostet 29,99 Euro, während Ihr für das Jahresabo monatlich lediglich 24,99 Euro zahlt. Dafür könnt Ihr das Monatsabo aber am Ende jedes Monats wieder kündigen, beim Jahresabo bindet Ihr Euch für ganze zwölf Monate an DAZN.

Hier findet Ihr alle Infos zu den DAZN-Abos.

Auch beim Pay-TV-Sender Sky gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn Ihr aber nur die Bundesliga verfolgen wollt, bietet sich das Bundesliga-Paket für 20 Euro monatlich an. Der Unterschied: Hier schließt ihr ein Abonnement gleich für ein Jahr ab, während Ihr bei DAZN zumindest das Monatsabo monatlich kündigen könnt.

Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Sky-Pakete.

Mit dem Streamingdienst WOW, ehemals Sky Ticket, bietet Sky derweil auch einen separaten Anbieter für LIVE-STREAMS an. Dort müsst Ihr Euch nicht unbedingt langfristig binden und seid flexibler.