Bundesliga Transfers Sommer 2022: Diese Wechsel (Neuzugänge) sind schon fix

Die Bundesliga steht in den Startlöchern, GOAL fasst zusammen, welcher Verein welche Spieler unter Vertrag genommen hat.

Die Bundesliga beginnt Anfang August - viele Teams haben viel Geld in die Hand genommen, um in der kommenden Saison anzugreifen. GOAL wirft einen Blick auf die einzelnen Vereine und wen die Manager unter Vertrag genommen haben.

Dabei geht es in diesem Artikel nur um die Neuzugänge - Leihrückkehrer gehören nicht dazu. Dabei hat die Bundesliga einige neue Stars zu bieten: Gleich drei Spieler von Ajax Amsterdam, Sadio Mane, Karim Adeyemi ... wir dürfen uns auf spektakuläre neue Spieler freuen!

Die Bundesliga beginnt am 5. August mit dem Duell Frankfurt vs. Bayern. GOAL erklärt, welche Spieler bereits zu den Bundesligisten gewechselt sind, Stand 16. Juli 2022.

Getty Images

FC Bayern München: Diese drei Stars wechseln zum Rekordmeister

Wir gehen in der Reihenfolge vor, in welcher die Bundesligisten in der letzten Saison die Tabelle abgeschlossen haben - natürlich geht es beim FC Bayern München los. Wie machen die Bayern den Verlust von Top-Star Robert Lewandowski wett? Unter anderem mit Sadio Mane!

Spieler Alter Verein Ablöse in Euro Marktwert in Euro Alter Sadio Mane FC Liverpool 32 Millionen 70 Millionen 30 Ryan Gravenberch Ajax Amsterdam 18.5 Millionen 35 Millionen 20 Noussair Mazraoui Ajax Amsterdam Ablösefrei 20 Millionen 24

Sebastian Kehl auf Shoppingtour: Das sind die Neuzugänge des BVB (Borussia Dortmund)

Erling Haalands Abgang war wohl die größte Veränderung in diesem Sommer - doch den kann der BVB gut auffangen: Mit Sebastian Haller und Karim Adeyemi kommen gleich zwei Stürmer mit hohem Niveau.

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Sebastian Haller Ajax Amsterdam 31 Millionen 35 Millionen 28 Karim Adeyemi RB Salzburg 30 Millionen 35 Millionen 20 Nico Schlotterbeck SC Freiburg 20 Millionen 33 Millionen 22 Salih Özcan 1. FC Köln 5 Millionen 13 Millionen 24 Niklas Süle FC Bayern München Ablösefrei 35 Millionen 26 Marcel Lotka Hertha BSC Ablösefrei 1,3 Millionen 21 Alexander Meyer Jahn Regensburg Ablösefrei 700.000 31

Nur ein Neuzugang bei Bayer Leverkusen: So geht die Werkself in die neue Saison

Spieler Alter Verein Ablöse in Euro Marktwert in Euro Alter Adam Hlozek Sparta Prag 13 Millionen 20 Millionen 19

Kein interner Red Bull-Wechsel! Diese Spieler verstärken RB Leipzig

Spieler Alter Verein Ablöse in Euro Marktwert in Euro Alter Xaver Schlager VfL Wolfsburg 12 Millionen 27 Millionen 24 Janis Blaswich Heracles Almelo Ablösefrei 800.000 31

Neun Neuzugänge! Der FC Union Berlin schlägt vor allem auf dem ablösefreien Markt zu

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Jordan Siebatcheu BSC Young Boys Bern 6 Millionen 7 Millionen 26 Jamie Leweling Greuter Fürth 4 Millionen 4,5 Millionen 21 Diogo Filipe Leite FC Porto 500.000 Euro Leihgebühr 7 Millionen 23 Danilho Diekhi Vitesse Arnheim Ablösefrei 4 Millionen 24 Janik Haberer SC Freiburg Ablösefrei 3,5 Millionen 28 Paul Seguin VfL Wolfsburg Ablösefrei 2,2 Millionen 27 Milos Pantovic VfL Bochum Ablösefrei 2,2 Millionen 25 Lennart Grill Bayer Leverkusen Ablösefrei 1 Million 23 Tim Skarke Darmstadt 98 Ablösefrei 1 Million Euro 25

SC Freiburg mit Rückholaktion: So will Christian Streich in die Europa League gehen

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Ritsu Dian PSV Eindhoven 8,5 Millionen 8 Millionen 24 Daniel-Kofi Kyereh FC St. Pauli 4,5 Millionen 3 Millionen 26 Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach Ablösefrei 18 Millionen 28 Michael Gregoritsch FC Augsburg Ablösefrei 4,5 Millionen 28

1. FC Köln in der Conference League: So geht der Effzeh in die Bundesliga-Saison

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Luca Kilian FSV Mainz 05 2 Millionen 4,5 Millionen 22 Sargis Adamyan TSG Hoffenheim 1,5 Millionen 3,5 Millionen 29 Stefan Tigges Borussia Dortmund (BVB) 1,5 Millionen 1,5 Millionen 23 Eric Martel RB Leipzig 1,2 Millionen 3 Millionen 20 Denis Huseinbasic Kickers Offenbach 50.000 250.000 20 Kristian Pedersen Birmingham City Ablösefrei 3 Millionen 27 Linto Maina Hannover 96 Ablösefrei 1,8 Millionen 23

Mainz 05 schlägt bei Eintracht Frankfurt zu: Diese Spieler wechseln zum FSV

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Angelo Fulgini Angers SCO 5 Millionen 12 Millionen 25 Maxim Leitsch VfL Bochum 3,5 Millionen 5 Millionen 24 Marcus Ingvartsen Union Berlin 2,3 Millionen 2,5 Millionen 26 Delano Burgzorg Heracles Almelo 2 Millionen 2 Millionen 23 Dominik Kohr Eintracht Frankfurt 1,5 Millionen 5 Millionen 28 Anthony Caci Racing Straßburg Ablösefrei 7 Millionen 25 Danny da Costa Eintracht Frankfurt Ablösefrei 2,3 Millionen 28 Aymen Barkok Eintracht Frankfurt Ablösefrei 1,8 Millionen 24

Ruhiger Sommer bei Hoffenheim: Hiermit geht die TSG in die neue Saison

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Grischa Prömel Union Berlin Ablösefrei 7,5 Millionen Euro 27 Finn Ole Becker FC St. Pauli Ablösefrei 2,5 Millionen Euro 22

Mönchengladbach mit City-Neuzugang: Diese Spieler spielen in der neuen Saison am Niederrhein

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Ko Itakura Manchester City 5 Millionen Euro 5 Millionen Euro 25 Oscar Fraulo FC Midtjylland 2 Millionen Euro 350.000 18

Der nächste Weltmeister bei der Eintracht: Diese Spieler wechseln nach Frankfurt

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Jens Petter Hauge AC Mailand 10 Millionen 8 Millionen 22 Lucas Alario Bayer Leverkusen 6 Millionen 8 Millionen 29 Mario Götze PSV Eindhoven 4 Millionen 10 Millionen 30 Kristikan Jakic Dinamo Zagreb 3,5 Millionen 9 Millionen 25 Hrvoje Smolcic HNK Rijeka 2,5 Millionen 3 Millionen 21 Randal Rolo Muani FC Nantes Ablösefrei 16 Millionen Euro 23 Jerome Onguene RB Salzburg Ablösefrei 3,5 Millionen 24 Aurelio Buta Royal Antwerpen Ablösefrei 3 Millionen 25 Faride Alidou HSV (Hamburger SV) Ablösefrei 1,5 Millionen Euro 20 Marcel Wenig FC Bayern München Ablösefrei 300.000 18

Der VfL Wolfsburg will zurück nach oben: Diese Spieler wechseln in die Autostadt

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Jakub Kaminski Lech Posen 10 Millionen 10 Millionen 20 Mattias Svanberg FC Bologna 9 Millionen 15 Millionen 23 Bartol Franjic Dinamo Zagreb 7,5 Millionen 4,5 Millionen 22 Patrick Wimmer Arminia Bielefeld 5 Millionen 8 Millionen 21 Kilian Fischer 1. FC Nürnberg 2,5 Millionen 2 Millionen 21 Dzenan Pejcinovic FC Augsburg 1,25 Millionen - 17

VfL Bochum ohne hohe Ausgaben: Diese Spieler sollen die Abgänge ersetzen

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Philipp Förster VfB Stuttgart 500.000 2,5 Millionen 27 Konstantinos Stafylidis TSG Hoffenheim 250.000 1,8 Millionen 28 Philipp Hofmann Karlsruher SC Ablösefrei 2 Millionen 29 Kevin Stöger FSV Mainz 05 Ablösefrei 1,6 Millionen 28 Jacek Goralski Kairat Almaty Ablösefrei 1,6 Millionen 29 Jordi Osei-Tutu FC Arsenal Ablösefrei 1 Millionen 23 Ivan Ordets Dinamo Moskau Leihe 5 Millionen 30 Saidy Janko Real Valladoid Leihe 1 Millionen 26

Neuzugänge: FC Augsburg verstärkt sich bei der Bundesliga-Konkurrenz

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Arne Maier Hertha BSC 5 Millionen 5,5 Millionen 23 Ermedin Demirovic SC Freiburg Ablösefrei 6 Millionen 24 Maximilian Bauer Greuther Fürth Ablösefrei 1,6 Millionen Euro 22

VfB Stuttgart: So soll der Klassenerhalt geschafft werden

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Josha Vagnoman Hamburger SV 3,7 Millionen 3 Millionen 21 Konstantinos Mavropanos FC Arsenal 3,2 Millionen 15 Millionen 24 Juan Jose Perea PAS Giannina 2,4 Millionen 1,2 Millionen 22 Hiroki Ito Jubilo Iwata 600.000 4,5 Millionen 23

Big City Club: Diese Spieler spielen jetzt bei Hertha BSC

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Jessic Ngankam Greuther Fürth 2 Millionen 2 Millionen 21 Filip Uremovic Rubin Kazan Ablösefrei 6 Millionen 25 Jonjoe Kenny FC Everton Ablösefrei 4 Millionen 25 Chidera Ejuke ZSKA Moskau Leihe 7,5 Millionen 24 Ivan Sunjic Birmingham City Leihe 4 Millionen 25

Aufsteiger mit Ambitionen? So geht Schalke in die neue Bundesliga-Saison

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Thomas Ouwejan AZ Alkmaar 2 Millionen 2,5 Millionen 25 Rodrigo Zalazar Eintracht Frankfurt 1,5 Millionen 3,5 Millionen 22 Sebastian Polter VfL Bochum 1,5 Millionen 2,2 Millionen 31 Tobias Mohr FC Heidenheim 1 Millionen 1,3 Millionen 26 Florent Mollet Montpellier HSC 500.000 6 Millionen 30 Marvin Pieringer SC Freiburg 500.000 500.000 22 Tom Krauß RB Leipzig Leihe, 500.000 Leihgebühr 4 Millionen 21 Alexander Schwolow Hertha BSC Leihe, 300.000 Leihgebühr 3 Millionen 30 Justin Heekeren RW Oberhausen 180.000 250.000 21 Ibrahima Cisse KAA Gent Ablösefrei 200.000 21 Alex Kral Spartak Moskau Leihe 7 Millionen 24 Cedric Brunner Arminia Bielefeld Ablösefrei 3,2 Millionen 28 Leo Greiml Rapid Wien Ablösefrei 2,5 Millionen 20 Maya Yoshida Sampdoria Genua Ablösefrei 1,5 Millionen 33

"Baumann-Masterclass"? Diese Spieler hat Werder geholt

Spieler Alter Verein Ablöse Marktwert Alter Jens Stage FC Kopenhagen 4 Millionen 3,5 Millionen 25 Niklas Stark Hertha BSC Ablösefrei 6,5 Millionen 27 Amos Pieper Arminia Bielefeld Ablösefrei 5 Millionen 24 Oliver Burke Sheffiled United Ablösefrei 4,5 Millionen 25 Lee Buchanan Derby County Ablösefrei 3,5 Millionen Euro 21 Mithcell Weiser Bayer Leverkusen Ablösefrei 1,5 Millionen 28 Dikeni Salifou FC Augsburg Ablösefrei 200.000 19

Es tut mir leid aber wir werden halt rr Meister, es wird sooo geil!! BAUMANN MASTERCLASS!!!! #werder https://t.co/vvSn1g7tWF — Julian (@JulianSVWB) May 18, 2022