Bundesliga-Tabelle: So ist der Stand vor dem 34. Spieltag

Es ist der letzte Spieltag der Saison 2018/19 und nicht alle Entscheidungen sind getroffen. Wir werfen einen Blick auf die Tabelle der Bundesliga.

Die biegt mit dem letzten Spieltag der Saison 2018/19 auf ihre Zielgerade ein. Am 34. Spieltag geht es für viele Teams um nicht mehr viel, andere Mannschaften dagegen haben noch ein Ziel vor Augen.

Goal zeigt Euch, wie die Tabelle nach Spieltag 33 und vor Spieltag 34 aussieht und sagt Euch, in welchen Tabellenbereichen es noch um etwas geht.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag

In der Bundesliga haben sich in dieser Saison neun Teams herauskristallisiert, die um die europäischen Plätze mitspielen. Einschließlich dem Rangneunten (SV ) war es bis zuletzt ein spannender Kampf um die begehrten Tabellenplätze.

Im Abstiegskampf ist schon alles entschieden. Aufsteiger Nürnberg verabschiedet sich nach nur einer Saison wieder in die Zweitklassigkeit, zudem muss nach einer schwachen Saison runter. In der Relegation muss zudem der bangen, ob es für den Klassenverbleib reicht. Am 23. und 27. Mai trifft der VfB entweder auf oder den .

Zudem ist die Meisterfrage noch nicht entschieden. Der FC Bayern oder - wer holt die Meisterschale?

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. 33 83:31 +52 75 2. Borussia Dortmund 33 79:44 +35 73 3. 33 62:27 +35 66 4. 33 55:40 +15 55 5. Bayer 04 Leverkusen 33 64:51 +13 55 6. 33 59:43 +16 54 7. 33 54:49 +5 52 8. TSG 33 68:48 +20 51 9. SV Werder Bremen 33 56:48 +8 50 10. 33 48:52 -4 43 11. 33 47:64 -17 41 12. 1. FSV 33 42:55 -13 40 13. 33 41:60 -19 33 14. 33 50:63 -13 32 15. 33 37:55 -18 32 16. VfB Stuttgart 33 32:70 -38 27 17. Hannover 96 33 30:69 -39 21 18. 33 25:63 -38 19

Bundesliga: Der 34. Spieltag am Samstag, den 18. Mai 2019

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt Anstoß: 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund Anstoß: 15.30 Uhr FC Schalke 04 - VfB Stuttgart Anstoß: 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 Anstoß: 15.30 Uhr SC Freiburg - 1. FC Nürnberg Anstoß: 15.30 Uhr SV Werder Bremen - RB Leipzig Anstoß: 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - FC Augsburg Anstoß: 15.30 Uhr Mainz 05 - 1899 Hoffenheim Anstoß: 15.30 Uhr Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen Anstoß: 15.30 Uhr

Bundesliga-Tabelle: Der Kampf um die Meisterschaft

Es ist die spannendste Frage seit Jahren: Wer wird Deutscher Meister? Nachdem der FC Bayern in den vergangenen sechs Jahren den Titel an die Isar geholt hat, hat Borussia Dortmund in dieser Saison noch die Chance, dem FCB einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Einen Spieltag vor Ultimo liegt der BVB aber zwei Punkte hinter dem Titelverteidiger auf Platz zwei. Kurios: Im Laufe der Saison hatte das Team von Trainer Lucien Favre zwischenzeitlich schon einmal neun Punkte Vorsprung auf die Münchner.

Nun hat der FC Bayern die Titelfrage in den eigenen Händen. Gewinnen die Münchner oder holen sie einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt, dann ist man auch neuer bzw. alter Meister. (anderen SEO verlinken)

Bundesliga-Tabelle: Der Kampf um das europäische Geschäft

Am letzten Spieltag kämpfen gleich sechs Mannschaften noch um die Teilnahme am europäischen Geschäft der Saison 2019/20.

Borussia Mönchengladbach, , Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg (als Siebter, EL-Quali) haben derzeit einen Platz in der Champions bzw. inne. Dahinter drängen aber Hoffenheim und Bremen nach, die beide mit einem Sieg am letzten Spieltag noch in die Top-Sieben stoßen könnten.