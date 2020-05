Bundesliga Tabelle, aktuell: So steht es nach dem 26. Spieltag - BVB pirscht sich an den FC Bayern ran

Die frühen Samstagsspiele der Bundesliga sind gespielt. Hier gibt's die aktuelle Tabelle aus der Bundesliga (Stand: 16.05.2020).

Der BVB bleibt dem im Kampf um die deutsche Meisterschaft weiter auf den Fersen. Gegen den gewann holte sich drei Punkte mit einem 4:0-Sieg. Der FC Bayern München kann am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen nachlegen und den alten Abstand wiederherstellen.

Mit Blitzfußball hat Borussia Dortmund im trostlosen Revierderby einen überzeugenden Prestigesieg im Kampf um die Meisterschaft gefeiert. Der BVB bestrafte Fehler von Schalke 04 in der 178. Auflage des Ruhrpott-Klassikers gnadenlos und gewann hochverdient 4:0 (2:0). Er rückte mit seinem höchsten Derbysieg seit 1966 zumindest für zumindest eine Nacht bis auf einen Punkt an den Tabellenführer Bayern München heran.

Stillstand im Keller: Schlusslicht hat beim Restart der den dringend benötigten Befreiungsschlag verfehlt. Die Ostwestfalen kamen im atmosphärisch wie spielerisch gespenstischen Abstiegsduell bei nicht über ein 0:0 hinaus - der Rückstand auf die auf dem Relegationsplatz liegenden Rheinländer beträgt damit unverändert sechs Zähler.

Für Heiko Herrlich ist der Einstand als Trainer des Bundesligisten überhaupt nicht nach Maß verlaufen: Wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln verfolgte der 48-Jährige die Partie gegen den von der Tribüne und musste von dort ein bitteres, aber verdientes 1:2 (0:1) seiner neuen Mannschaft miterleben.

hat in der Bundesliga nach zweimonatiger Coronapause große Anlaufschwierigkeiten gezeigt. Die Sachsen kamen zu Hause trotz einer engagierten Vorstellung gegen einen cleveren nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und ließen im Kampf um die Champions-League-Plätze zwei wichtige Punkte liegen. Die Führung von Manuel Gulde (34.) glich Yussuf Poulsen (77.) aus.

Bruno Labbadia hat in seinem Lieblingsstadion einen perfekten Einstand als Trainer von gefeiert. Die Berliner gewannen beim Neustart der Bundesliga nach der Corona-Zwangspause 3:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim. Für Labbadia, der nach Ante Covic, Jürgen Klinsmann und Alexander Nouri bereits der vierte Hertha-Coach in dieser Spielzeit ist, war es bereits der siebte Sieg in Sinsheim - das schaffte noch kein Trainer.

Bundesliga Tabelle: So ist der aktuelle Stand in der Liga

Die Tabelle ist weiterhin enorm spannend und eng. Nur wenige Punkte trennen die Spitzenteams der Liga - alles ist komplett offen. Hier gibt's die Bundesliga-Tabelle im Überblick.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 25 73:26 47 55 2. Borussia Dortmund 26 72:33 39 54 3. RB Leipzig 26 63:27 36 51 4. Borussia M'gladbach 25 49:30 19 49 5. 25 45:30 15 47 6. Wolfsburg 26 36:31 5 39 7. SC Freiburg 26 35:36 -1 37 8. Schalke 04 26 33:40 -7 37 9. TSG Hoffenheim 26 35:46 -11 35 10. 25 39:45 -6 32 11. Hertha BSC 26 35:48 -13 31 12. 1. FC Union Berlin 25 32:41 -9 30 13. 24 38:41 -3 28 14. FC Augsburg 26 37:54 -17 27 15. 1. FSV 25 34:53 -19 26 16. Fortuna Düsseldorf 26 27:50 -23 23 17. 24 27:55 -28 18 18. SC Paderborn 07 26 30:54 -24 17

