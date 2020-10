VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - so wird die Bundesliga am Freitag übertragen

Stuttgart und der 1. FC Köln eröffnen den Bundesliga-Spieltag: Wo wird das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen? Goal verrät es!

Nach der Länderspielpause war vor Wochenfrist Ruhe, nun aber wird der Spieltag wieder am Freitagabend eröffnet. Zum Auftakt der fünften Runde in der kreuzen die beiden Traditionsvereine und die Klingen. Anstoß in der Mercedes-Benz Arena ist um 20.30 Uhr.

Die Ausgangslage ist dabei durchaus unterschiedlich: Aufsteiger VfB Stuttgart feierte zuletzt Auswärtssiege bei (4:1) und (2:0), dazu gesellte sich noch ein Punkt gegen (1:1). Dadurch kletterte die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Tabelle auf den fünften Platz.

Anders dagegen der 1. FC Köln, der weiter auf seinen ersten Dreier in dieser Spielzeit wartet. Immerhin: Vor knapp einer Woche holten die Gisdol-Schützlinge nach Rückstand beim 1:1 gegen ihren Premierenzähler 2020/21. Im Klassement bedeutet dies aktuell Rang 17.

Mehr Teams

VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln - die Bundesliga am Freitagabend: Goal erklärt Euch, wie ihr das Spiel heute LIVE verfolgen könnt.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Die wichtigsten Fakten zum Spiel

Duell VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln Datum Freitag, 23. Oktober, 20.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Wird das Spiel im TV gezeigt / übertragen?

Obige Frage lässt sich kurz und knapp beantworten: Nein, wird es nicht. Weder ein Free-TV-Sender noch ein Kanal aus dem Bezahlfernsehen hat die Rechte an der Übertragung des Duells zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln.

Es gibt allerdings eine attraktive Alternative: DAZN zeigt das Spiel im LIVE-STREAM und mithilfe der kostenlosen DAZN-App lässt sich die Partie dann doch bequem auf dem Smart-TV verfolgen.

Neben der DAZN-App braucht ihr zudem noch ein Abo. Was es damit auf sich hat und wie das geht schildern wir in den kommenden Absätzen.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Das Spiel heute im LIVE-STREAM verfolgen

Ohne wenn und aber: Wer das Gastspiel des 1. FC Köln beim VfB Stuttgart verfolgen möchte, der kommt an DAZN nicht vorbei. Nun verhält es sich aber so, dass man zwar ein Abo des Streamingdienstes benötigt. Wer aber noch keines hat, kann die Begegnung heute Abend dank des Gratismonats kostenlos schauen.

Was aber hat es mit dem Gratismonat auf sich? DAZN schenkt jedem Neukunden die ersten 30 Tage! Erst anschließend fallen Kosten an. Hier wird dies ausführlich erläutert.



Bild: imago images / Moritz Müller

DAZN kostet monatlich 11,99 Euro. Noch günstiger wird es mit dem Jahres-Abo. Dafür zahlt Ihr insgesamt 119,99 Euro, also etwas unter zehn Euro pro Monat. Alles dazu gibt es in diesem Artikel.

Stuttgart vs. Köln heute live: Was kann ich noch außer der Bundesliga auf DAZN sehen?

DAZN ist praktisch eine eierlegende Wollmichsau für jeden Sportfan. Im breit gefächerten Angebot des "Netflix des Sports" ist für so ziemlich jeden Sportfan etwas dabei. Unter anderem kommen Fußballanhänger auf ihre Kosten, indem sie ausgewählte Spiele und Highlights der Bundesliga sehen können, die , die , , , die und vieles mehr.

Dazu gesellen sich aus dem US Sport die NFL, die NBA und die NHL. Ebenfalls im Portfolio: Tennis, Boxen, Motorsport, Leichtathletik.

Stuttgart vs. Köln heute live: Mit welchen Geräten kann ich DAZN benutzen?

Um das DAZN-Angebot zu streamen braucht man ein internetfähiges Endgerät. Das kann ein Smartphone, ein Tablet oder eine Spielekonsole sein. Ebenso wie beim oben bereits genannten Smart-TV lässt sich bei diesen Devices die kostenlose DAZN-App herunterladen und schon kann es losgehen.

Eine Alternative stellt der Webbrowser dar, mit ihm kann man DAZN via entsprechendem Eintrag in der Adresszeile auch streamen. Last but not least: Auch Benutzer von Apple TV, Google Chromecast oder dem Amazon Fire TV Stick haben Zugriff auf DAZN.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln, live: Die Aufstellung beider Teams

Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff werden die offiziellen Aufstellungen verkündet. Dann sind sie auch hier zu finden.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Der LIVE-TICKER von Goal ist die ideale Ergänzung oder Alternative zum LIVE-STREAM. Das Angebot ist kostenlos und liefert ab etwa 30 Minuten vor dem Anstoß einfach alles Wissenswerte rund um die Partie.



Bild: imago images / Sportfoto Rudel

Egal ob Tore, Karten oder interessante Statistiken zum Spielverlauf, im LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts. Hier geht es direkt dorthin.

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga-Highlights auf DAZN und YouTube

DAZN zeigt nicht nur das Spiel live, sondern hat auch 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights im Programm. Das gilt übrigens für alle Begegnungen der Bundesliga!

In der Nacht von Sonntag auf Montag stehen die Höhepunkte der Spiele zudem auch auf dem offiziellen DAZN-Kanal auf YouTube zur Verfügung.