Bundesliga-Start 2020/21 ohne den FC Bayern München?

Durch Corona verschieben sich auch die europäischen Wettbewerbe. Kommt der FC Bayern ins Finale, startet er wohl verspätet in die Bundesliga.

Am Freitag, 11. September, soll die -Saison wieder starten. Laut Informationen der Bild-Zeitung könnte dies ohne den und die anderen Europapokal-Klubs passieren.

Zusammen mit der DFL haben die Vereine wohl entschieden, dass die Klubs nach dem Ausscheiden im Europapokal 15 Tage Urlaub haben und danach eine zweiwöchige Vorbereitung absolvieren werden.

Termin für Champions-League-Finale steht fest

Das Final-Turnier der startet am 10. August, das Finale findet am 21. August statt. Die Champions League startet zwei Tage später und hört zwei Tage später auf.

Sollte der FC Bayern also das Champions-League-Finale erreichen, könnten die Bayern erst am 21. September wieder in der Bundesliga angreifen.