Grundgehalt, Geld pro Spiel: Wie viel verdienen Bundesliga-Schiedsrichter?

Schiedsrichter müssen einiges aushalten: Machen sie ihren Job gut, werden sie kaum wahrgenommen, machen sie jedoch einen Fehler, sind sie oft für Tage der Buhmann bei den Fans. Skandale wie der um den BVB und Felix Zwayer kommen immer wieder vor, bei Babak Rafati führte der immense Druck gar zu einem Suizidversuch.

Warum tut es sich also überhaupt jemand an, Schiedsrichter zu werden? Zum einen unbestreitbar aus Liebe zum Spiel und aus sportlichen Gründen. Zum anderen ist die Tätigkeit als Unparteiischer zumindest in den oberen Ligen schon lange kein Ehrenamt mehr. Je höher man pfeift, umso mehr kann man verdienen.

Was ist im deutschen Fußball also die Spitze des Eisbergs, der mögliche Top-Verdienst für Referees? Wie viel verdient ein Bundesliga-Schiedsrichter? GOAL beantwortet euch diese Fragen - und zeigt auch den internationalen Vergleich!

Getty

Wie viel verdient ein Bundesliga-Schiedsrichter? Die Kriterien

Zunächst einmal halten wir fest, dass wir uns in diesem Artikel auf leitende Schiedsrichter konzentrieren. Assistenten bekommen logischerweise weniger Geld als der jeweilige Spielleiter.

Es gibt einige Faktoren, von denen abhängt, wie viel ein Schiedsrichter in Deutschland verdienen kann. Den ersten davon haben wir bereits angesprochen: In welcher Spielklasse pfeift der jeweilige Referee? Schon zwischen Bundesliga und Zweiter Bundesliga gibt es hier Unterschiede.

Der zweite Faktor ist: Wie viele Spiele leitet der jeweilige Unparteiische? Denn der Verdienst setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: einem Grundgehalt und einer Vergütung pro absolvierter Partie. Logische Folge: Je mehr Spiele ein Schiedsrichter leitet, umso mehr Geld verdient er.

Und dann gibt es noch einen dritten Faktor, der in der Bundesliga vor allem das Grundgehalt beeinflusst: Die Berufserfahrung des jeweiligen Spielleiters. Diese teilt sich in drei Gruppen ein: Schiedsrichter mit weniger als fünf Jahren an Bundesliga-Erfahrung, Schiedsrichter mit mehr als fünf Jahren an Bundesliga-Erfahrung und FIFA-Schiedsrichter.

ℹ️ Liebe Follower*innen, Fußball lebt von Emotionen. Auch Kritik gehört dazu – selbst wenn sie mal mehr emotional als sachlich ist. Auf dem Kanal der @dfbschiris sind deshalb positive Reaktionen und Kritik gleichermaßen willkommen (...) 👇 #DFBSchiris pic.twitter.com/uHImmfHf0l — DFB-Schiedsrichter (@dfbschiris) December 9, 2021

Wie viel verdient ein Bundesliga-Schiedsrichter?

Nun kennen wir bereits alle drei Faktoren, die den Verdienst eines Bundesliga-Schiedsrichters bestimmen und können uns das Ganze praktisch anschauen. Beginnen wir dabei beim Grundgehalt.

In der aktuellen Saison bekommt ein Zweitliga-Schiedsrichter ein Grundgehalt in Höhe von 40.000 Euro pro Saison, ein Bundesliga-Schiedsrichter mit weniger als fünf Jahren Erfahrung in der höchsten Spielklasse schon ganze 60.000 Euro. Der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga ist also immens.

Ein Schiedsrichter mit mehr als fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung kassiert grundsätzlich 70.000 Euro pro Saison und ein offizieller FIFA-Referee den Höchstsatz von 80.000 Euro pro Saison.

Das Grundgehalt liegt hierbei seit der Spielzeit 2018/19 konstant auf diesem Niveau. Zuvor stieg es allerdings kontinuierlich deutlich an. Zum Vergleich: Ein FIFA-Schiedsrichter bekam in der Saison 2015/16 noch 60.000 Euro an Grundgehalt, ein Zweitliga-Spielleiter 25.000 Euro.

Der zweite Aspekt des Verdienstes ist, wie bereits erklärt, die Vergütung pro gepfiffenem Spiel. Diese ist für alle Bundesliga-Schiedsrichter gleich und beträgt 5000 Euro pro Partie. Ein Zweitliga-Referee bekommt die Hälfte. Auch dies hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht: 2016/17 bekam ein leitender Unparteiischer in der Bundesliga noch 3800 Euro pro Spiel, ein Zweitliga-Schiedsrichter 2000 Euro.

Wie viel verdient ein Bundesliga-Schiedsrichter? Der internationale Vergleich

Damit ihr einordnen könnt, wie hoch der Verdienst von Bundesliga-Schiedsrichtern im internationalen Vergleich ist, haben wir euch Zahlen zu den anderen Top-Ligen zusammengefasst. Dabei fällt auf: ausgerechnet die superreiche Premier League zahlt ihren Referees vergleichsweise wenig!