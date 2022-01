Kolumne: Genervt, gereizt, gefrustet – die Angst der Bundesliga vor Omikron

Genervt, gereizt, gefrustet - so kann man das neue 3G der Bundesliga zusammenfassen. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vor leeren oder fast leeren Rängen führt bei allen Beteiligten aktuell zu großen Sorgen, wie es weitergehen soll in der dritten Pandemie-Rückrunde.

"Wenn in so einem riesigen Stadion niemand ist, nervt es schon", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich angesichts des Gastspiels vor den maximal zugelassenen 750 Zuschauern im 81.360 Plätze fassenden Dortmunder Signal-Iduna-Park. Und Kölns Coach Steffen Baumgart meinte vor dem ebenso dürftig besuchten Heimspiel gegen den FC Bayern: "Ich halte das für sinnlos. Die Erklärungen, die ich bisher dazu gehört habe, hören sich auch klug an, sind aber alle Mist! Das aktuelle Infektions-Geschehen hat nichts mit Fußball zu tun."

Das sehen die zuständigen Landesregierungen freilich anders, weshalb sie vor Weihnachten bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler die Rückkehr der Geisterspiele beschlossen.

Stattdessen kehrte dann aber im neuen Jahr die Kleinstaaterei zurück, was alles verschlimmbesserte: Jeder macht seine eigenen Regeln, wenngleich auf niedrigem Niveau und mit häufig nicht nachvollziehbaren Obergrenzen.

Bundesliga: Geisterspiele oder nicht? Die Kleinstaaterei ist zurück

So erlaubt beispielsweise Sachsen-Anhalt 7500 Zuschauer beim Drittligaspiel zwischen Halle und Türkgücu München (50 Prozent von maximal 15.000 Besuchern erlaubt), in Berlin sind es höchstens 3000, in Sachsen nach zuvor null jetzt wieder 1000, in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 500, in Hessen 250 und in Bayern weiterhin null.

Für den künftigen DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke ist dieser Flickenteppich ein Zeichen von reiner "Symbolpolitik", wie er im Spiegel erklärte.

"Mir geht es nicht darum, jetzt die Stadien vollzumachen, das wäre ein völlig falsches Signal. Aber ich halte zehn Prozent der Stadionkapazität für angemessen. Meinetwegen sogar zehn Prozent ausschließlich Geboosterte", sagte der BVB-Boss, dessen Klub gegen Freiburg gerade mal 0,9 Prozent seiner Plätze besetzen darf:

"Mit den 8000 Zuschauern bei uns wäre die Infektionsgefahr denkbar gering, und das weiß ja ehrlich gesagt auch jeder. Aber der Fußball muss für Symbolpolitik herhalten. Erklären Sie mir, warum Musicalhallen zweimal pro Tag mit 750 Menschen und einer Auslastung von 45 Prozent besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Da fühlt man sich schon ein wenig im Stich gelassen."

Corona-Politik: Hamburger Elbphilharmonie fast voll, Volksparkstadion fast leer

Exemplarisch zeigen sich diese Widersprüche in Hamburg, wo der Senat 1000 Zuschauer bei Amateurspielen erlaubt, aber zunächst keine Fans zu den Heimspielen der Profis von HSV und St. Pauli zulassen wollte. Nun genehmigte die zuständige Innenbehörde immerhin 2000 Besucher, was im Volksparkstadion gerade mal 3,5 Prozent des Fassungsvermögens von 57.000 entspräche.

Gleichzeitig sind bei Konzerten in der Elbphilharmonie ebenfalls 2000 Besucher erlaubt, was einer Auslastung von 95 Prozent entspricht. Und beim Musical "Die Eis-Königin" dürfen sogar alle Plätze belegt werden (1850). "Bei einem Konzert in der Elbphilharmonie fällt man sich halt nicht jubelnd um den Hals, wenn ein Tor fällt. Da sitzen alle ganz ruhig auf dem Platz und tragen sogar Maske", erklärte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher.

„Impfungen sind das wirksamste Mittel"



Prof. Dr. Tim Meyer und Ansgar Schwenken mit einer Einordnung der „Task Force Sportmedizin / Sonderspielbetrieb“ zur aktuellen Corona-Lage ➡️ https://t.co/I2rTIbuOBa pic.twitter.com/CkuP13Do1k — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) January 12, 2022

Damit trifft der Arzt und SPD-Politiker tatsächlich einen wunden Punkt: Bis zur von der Politik erzwungenen Zuschauerreduzierung versuchten die durch Corona wirtschaftlich so massiv gebeutelten Vereine fast durchgängig die maximalen Einnahmen bei Heimspielen zu erzielen, freiwillige Beschränkungen oder verpflichtende Testungen gab es höchst selten.

Bundesliga und Corona: Wenig Abstand und Kontrollen

Statt die Fans aufgrund der Ansteckungsgefahren in den Stadien möglichst weit auseinander zu halten, wurden zudem eher ganze Blöcke gesperrt und die Zuschauer auf engem Raum zusammengesetzt. Zudem wurde die Maskenpflicht sehr oft locker oder gar nicht kontrolliert. Darüber hinaus waren dichtes Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einlass eher die Regel als die Ausnahme.

Ganz abgesehen davon, dass die mantra-artige Aussage der Verantwortlichen, Fußball an der frischen Luft sei kein Pandemietreiber bis heute wissenschaftlich weder bestätigt noch widerlegt ist. Zwar gab es nach einer Abfrage der DFL bei den Vereinen bis in den Oktober kaum nachgewiesene Infektionsfälle an den Spieltagen - aber das war vor der laut Weltgesundheitsorganisation rund fünfmal ansteckenderen Omikron-Variante.

"Was Omikron jetzt für die Gesellschaft bedeutet, das ist natürlich ganz schnell beim Fußball auch so", sagte die Mikrobiologin Professor Barbara Gärtner von der Uni Saarbrücken, Mitglied in der DFL-Taskforce Sportmedizin, kürzlich dem NDR. Bedeutet: So rasant wie die Fallzahlen allgemein aktuell steigen, ist eine Infektion auch in den Stadien wesentlich wahrscheinlicher als noch mit der Delta-Variante.

Corona: Jedes Spiel ohne Zuschauer kostet BVB vier Millionen Euro

Deshalb will etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder an seiner Null-Toleranz-Einlasspolitik im Fußball vorerst festhalten. "Wir müssen uns die nächsten zwei, drei Wochen anschauen. Sollte sich Besserung herausstellen, werden wir über andere Modelle diskutieren", sagte der CSU-Politiker im Sport1-Doppelpass. "Wenn die Gefahr für die Krankenhäuser nicht mit der Delta-Variante vergleichbar sein sollte, müssen wir das zugrunde legen und schauen, wie wir damit umgehen."

Ansonsten aber könnte eine signifikante Rückkehr der Zuschauer wie in den vergangenen beiden Jahren noch Monate auf sich warten lassen, was die Klubs laut Hans-Joachim Watzke nicht mehr lange durchhalten würden: "Das wird einem ganzen Wirtschaftszweig den Garaus machen. Jedes Spiel ohne Zuschauer kostet uns vier Millionen Euro. Das ist wirtschaftlich kaum noch zu verkraften. Zudem wird die Verbindung zwischen dem Klub und seinen Fans ein gutes Stück weit zerstört. Ein Teil der Zuschauer wird nicht zurückkommen. Das führt dazu, dass wir noch größere Probleme bekommen werden in fünf oder zehn Jahren."

Doch schon jetzt gibt es mehrere Vereine, "die wirklich auf dem Zahnfleisch gehen", wie Spielerberater Volker Struth der Sport Bild sagte. Trotz dieser prekären Lage hat es der organisierte Fußball in der Winterpause geschafft, ein klassisches Eigentor zu schießen.

Die Infektionen von zahlreichen Spielern auf Flugreisen in die Ferne haben das angekratzte Image der Millionäre in kurzen Hosen weiter verschlechtert. Denn nicht alles, was legal ist, ist angesichts der Krise und der möglichen Folgen auch legitim, wie nicht nur der kicker bemerkte. "Diese Arglosigkeit gefährdet. Zuvorderst andere Menschen, zudem den Erfolg des eigenen Vereins und wirtschaftliche Existenzen", kommentierte das Fachblatt:

"Corona-Infektionen von Fußballern sind kein besonders gutes Argument bei der Politik, wenn es im Frühjahr darum gehen wird, grünes Licht für möglichst volle Stadien zu bekommen. Geisterspiele mögen auch die Profis treffen. Emotional. Finanziell aber treffen sie den Bratwurstverkäufer, den Mini-Jobber in der Parküberwachung oder im Sicherheitsdienst. Es wäre eine Frage des Respekts auch gegenüber diesen Menschen gewesen, Kontakte über den kurzen Weihnachtsurlaub zu reduzieren."

Bundesliga: 45 Corona-Ausfälle zum Rückrundenstart

Stattdessen sorgte Corona zum Rückrundenstart für gleich 45 Zwangspausen von Erkrankten und deren engen Kontaktpersonen, sechs davon beim VfB Stuttgart und gleich neun beim FC Bayern. Dass die DFL die Auftaktpartie gegen Mönchengladbach mit Verweis auf die von allen Klubs verabschiedeten Regularien zum Spielbetrieb und ähnlicher Präzedenzfälle in der Vergangenheit (u.a. zu Saisonbeginn bei Mainz 05) nicht verlegte, werten Beobachter als wichtiges Zeichen der neuen Liga-Geschäftsführerin Donata Hopfen.

Allerdings haben die Regeln auch den Hintergrund, dass man gerade mit Blick auf die möglichen Omikron-Folgen so wenig Spiele wie möglich verschieben will, um den wirtschaftlichen Worst Case wie in der Volleyball-Bundesliga unbedingt zu vermeiden. Dort wurde diese Woche die Vorrunde abgebrochen, weil es keine realistische Möglichkeit mehr gab, die zahlreichen ausgefallen Begegnungen noch rechtzeitig vor der Zwischenrunde nachzuholen.

Taskforce-Mitglied Professor Gärtner hatte Anfang Januar erklärt, sie rechne auch in der Bundesliga angesichts der Quarantäne für Kontaktpersonen von 14 Tagen mit Spielausfällen. Umso größer ist die Erleichterung über die am Freitag vom Bundesrat verabschiedete Reduzierung der Isolationszeiten für Infizierte und Kontaktpersonen (schon nach sieben Tagen bei negativem Test), wobei Geboosterte sowie gerade Geimpfte und Genesene gar nicht mehr in Quarantäne müssen.

Gleichwohl wird die Taskforce Sportmedizin unter Leitung von DFB-Mannschaftsarzt Tim Meyer das Hygienekonzept aufgrund der medizinischen Entwicklungen überarbeiten. Aktuell müssen sich nur Nicht-Immunisierte zweimal pro Woche einem PCR-Test oder an allen Trainings-, Spiel- und Reisetagen einem Antigentest unterziehen. Dies wird auf Nicht-Geboosterte ausgeweitet werden. Doch um ganz sicher zu sein, müssten auch dreifach Geimpfte regelmäßig getestet werden, das zeigen die aktuellen Infektionen bei Manuel Neuer und Co.

Beim FC Bayern ist man jedenfalls verhalten optimistisch, mit einem verschärften Hygienekonzept, privaten Kontaktreduzierungen und einer erweiterten Teststrategie das Corona-Chaos der Vorwoche schnell hinter sich zu lassen. Allerdings könnte durch die eigentlich sinnvollen engmaschigen Testungen ein größeres Problem auf die Liga zukommen. Denn gerade bei Omikron bieten PCR-Tests eine deutlich höhere Sicherheit, weshalb die meisten Vereine auf diese Methode setzen.

Bundesliga-Spielpause wegen fehlender Tests: Für DFL eher unwahrscheinlich

Nun droht angesichts der rasant steigenden Ansteckungswelle aber die Gefahr, dass nicht mehr genügend PCR-Tests für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Generalmajor Carsten Breuer, der Leiter des Corona-Krisenstabs der Bundesregierung, hält dies für eine realistische Gefahr. "Sobald es irgendwo eng wird, muss ich priorisieren. Da haben Beschäftigte in der kritischen Infrastruktur Vorrang", sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Die DFL wiederum steht im Wort, keinem Beschäftigten aus diesen Bereichen einen solchen Test vorzuenthalten. "Ich sage es noch einmal deutlich: Sollte es plötzlich zu einer Knappheit der Testkapazitäten in Deutschland kommen, würde der Profifußball selbstverständlich zurückstehen. Wir werden niemandem einen dringend benötigten Test wegnehmen", erklärte der am Jahresende ausgeschiedene DFL-Geschäftsführer Christian Seifert im Frühjahr 2020.

Diese Aussage sei auch unter Nachfolgerin Hopfen gültig, heißt es beim Ligaverband. Allerdings hält man dort ein solches Szenario derzeit für unrealistisch. Denn da mehr als 94 Prozent aller Spieler, Trainer und Betreuer zweifach geimpft und von diesen rund 70 Prozent geboostert seien, benötige man nur noch einen geringen Teil der damals diskutierten Tests für alle.

Sollten allerdings nur Geboosterte von der Testpflicht befreit sein, wären immer noch rund 1000 Tests pro Woche nötig, das entspricht 0,04 Prozent der aktuell laut Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung stehenden 2,4 Millionen PCR-Tests.

Doch nach Berechnungen von Focus Online würden bei täglich im Schnitt 105.000 Neuinfektionen die verfügbaren Kapazitäten nicht mehr ausreichen - am Freitag vermeldete das Robert-Koch-Institut den Rekordwert von 92.233 Neuansteckungen.

Auch in diesem Fall müsste der Bundesliga-Spielbetrieb aber nicht eingestellt werden, weil man laut DFL-Konzept komplett auf Antigen-Untersuchungen umstellen könnte. Allerdings wären die Risiken der nach wie vor wesentlich unzuverlässigeren Schnelltests ungleich höher als bei der PCR-Methode, alle Infektionen korrekt und zeitnah zu entdecken.

Was einerseits die Spieler gefährden könnte (siehe aktuell die Herzmuskelentzündung von Alphonso Davies), andererseits zu unentdeckten, großflächigen Ausbrüchen in den Teams und damit verbundenen Schwächung der Mannschaften durch vermehrte Ausfälle führen könnte. So blickt die Bundesliga zum Jahresbeginn auf ähnlich unsichere Wochen wie die gesamte Gesellschaft.