Bundesliga in Österreich sehen: Hier läuft Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM

Werder Bremen tritt heute Abend gegen Bayer Leverkusen an und die Partie ist live in Österreich zu sehen! Goal erklärt, wo Ihr einschalten müsst.

Die ist derzeit die einzige Top-Liga, die den Betrieb wieder aufgenommen hat. Heute Abend schließen und den ersten Spieltag nach der Coronapause ab.

Lange wurde diskutiert, jetzt ist es offiziell - das Montagsspiel der deutschen Bundesliga wird heute live und in voller Länge übertragen! Werder Bremen trifft dabei auf Bayer Leverkusen - und die Ausgangslagen könnten nicht unterschiedlicher sein.

Während sich Bremen mit aller Macht gegen den Abstieg wehren muss (Platz 17), kämpft Bayer mit Aleksandar Dragovic und Julian Baumgartlinger im Endspurt der Saison um einen Champions-League-Startplatz (Platz fünf).

Fußballfans in Österreich aufgepasst: Ihr könnt heute Abend live zusehen, wenn Werder Bremen auf Bayer Leverkusen trifft! Alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM findet Ihr in diesem Artikel. Weitere Informationen zur Übertragung findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Das Montagsspiel der Bundesliga im Überblick

Duell Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen Datum Montag, 18. Mai 2020 | 20.30 Uhr Ort Wohninvest Weserstadion, Bremen Zuschauer Keine (Geisterspiel)

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Schaut die Bundesliga in Österreich heute Abend via LIVE-STREAM

Das Duell am heutigen Abend verspricht Spannung pur - auch wenn die Kulisse das nicht vermuten lässt. Die restlichen Spiele der Saison werden nämlich unter Ausschluss von Zuschauern im Stadion stattfinden.

Umso mehr Fans werden also vor den TV-Bildschirmen sitzen und das über die Landesgrenzen hinaus. Doch wo muss man in Österreich einschalten, um Bremen gegen Leverkusen live sehen zu können?

Bremen vs. Leverkusen wird in Österreich via LIVE-STREAM von DAZN übertragen

Die Antwort ist eindeutig: Der exklusive Anbieter des Montagsspiel heute Abend ist die Streaming-Plattform DAZN. Hier läuft Bremen gegen Leverkusen live und in voller Länge via LIVE-STREAM.

Der Stream ist nicht nur in empfangbar, auch alle Abonnenten in Österreich haben Zugriff auf das Angebot. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung. Einzige Voraussetzung, um sie abrufen zu können, ist die Mitgliedschaft bei DAZN.

Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr das Angebot sogar völlig kostenlos testen und das Spiel als Bestandteil Eures Gratismonats abrufen. DAZN übernimmt für die ersten 30 Tage nämlich die Kosten für alle Neukunden. Erst danach wird eine Gebühr von 11,99 Euro monatlich fällig werden, solltet Ihr vom Angebot überzeugt sein und das Abo verlängern wollen.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM auf DAZN - hier gibt's die Details im Überblick:

Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Übertragung: im LIVE-STREAM

im LIVE-STREAM Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte: Jonas Hummels

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Läuft die Bundesliga heute Abend in Österreich live im TV?

Im österreichischen Fernsehen ist die Begegnung heute Abend nicht zu sehen - weder im Free-TV noch im Pay-TV. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel dennoch am TV abzuspielen.

Der LIVE-STREAM von DAZN ist nämlich auch mit Fernsehgeräten kompatibel. Dafür müsst Ihr Euch entweder die DAZN-App auf den Smart-TV laden, oder verbindet die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick mit einem herkömmlichen TV-Gerät

Unter diesem Link findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung bei DAZN. Dort werden Euch alle Details Schritt für Schritt erklärt.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: DAZN präsentiert die Highlights des Spiels

DAZN zeigt das Spiel nicht nur in voller Länge, sondern lädt bereits kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights zwischen Bremen und Leverkusen hoch. Solltet Ihr die Live-Übertragung also verpasst haben, ist das Eure perfekte Alternative.

Der Highlight-Clip steht allen DAZN-Abonnenten anschließend auf Abruf zur Verfügung. Damit könnt Ihr also über alle wichtigen Szenen mitreden, die heute im Wohninvest Weserstadion passieren.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Goal schreibt Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal mit von der Partie und informiert Euch via LIVE-TICKER aus Bremen. Hier könnt Ihr alle spielentscheidenden Szenen nachlesen und werdet mit interessanten Analysen versorgt.

Zudem findet Ihr hier spannende Einblicke in die Statistiken des Spiels, die perfekt als Ergänzung zum LIVE-STREAM dienen. Klickt Euch über diesen Link zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen: Die Übertragung der Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM