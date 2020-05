Bundesliga: Lothar Matthäus schreibt RB Leipzig im Titelrennen ab

RB Leipzig musste sich zum Neustart mit einem 1:1 gegen Freiburg begnügen. Für Lothar Matthäus zu wenig, um weiter vom Titel träumen zu können.

Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus haben sich die Meisterschaftshoffnungen von in der nach dem 1:1 gegen den erledigt.

"Wer deutscher Meister werden kann und will, darf in zwei Spielen keine fünf Punkte gegen den SC Freiburg liegen lassen", schreibt Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" bei Sky.

Bundesliga: Lothar Matthäus findet RB Leipzig dennoch "in jeder Hinsicht top"

Leipzig rutschte durch das Remis gegen Freiburg in der Tabelle auf Rang vier ab. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt acht Spiele vor Saisonende sieben Punkte, dem Herbstmeister sei in der Rückrunde "die Leichtigkeit leider abhanden gekommen".

Dennoch prognostiziert der 59-Jährige dem Team von Trainer Julian Nagelsmann eine große Zukunft. "Sie werden daraus lernen, ihre tolle Entwicklung wird weiter ihren Lauf nehmen. Der Trainer, die Spieler und die Verantwortlichen sind in jeder Hinsicht top", meint Matthäus.