Bundesliga: Darum zeigt Sky nicht Mainz 05 vs. RB Leipzig

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute am 1. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig. Beim Blick auf die Übertragung fällt jedoch etwas auf. Wir erklären, warum die Partie nicht auf Sky läuft.

Die Hürde der 1. Runde im DFB-Pokal haben beide Klubs übersprungen, auch wenn die Mainzer bis ins Elfmeterschießen mussten. Nun steht für Mainz und Leipzig der Auftakt in der Bundesliga auf dem Programm. Während die Mainzer ihren Schwung der Endphase der Vorsaison unter Trainer Bo Svensson mitnehmen wollen, bestreitet sein Gegenüber Jesse Marsch sein erstes Spiel als Chefcoach der Leipziger.

Beim Blick auf die Übertragung fällt aber auf, dass das Spiel heute nicht von Sky übertragen wird, obwohl es das Sonntagsspiel um 15.30 Uhr ist. Woran liegt das? Die Antwort liegt im neuen TV-Vertrag.

Mainz 05 trifft auf RB Leipzig: Goal verrät, warum das Spiel nicht von Sky übertragen wird

1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig nicht bei Sky: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG 1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT MEWA Arena | Mainz ANSTOSS 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Darum läuft Mainz 05 vs. RB Leipzig nicht auf Sky: Die Übertragung der Bundesliga

Mit Beginn der neuen Bundesligasaison tritt auch der neue TV-Vertrag in Kraft, der die Rechtesituation an den Spielen bis einschließich der Saison 2024/25 regelt. Und dieser Vertrag hält einige Neuerungen parat.

In den vergangenen Jahren waren es die Fans gewohnt, dass die regulären Bundesligaspiele am Sonntag, also um 15.30 Uhr und 18 Uhr, von Sky übertragen werden. Daher wird es wohl einige geben, die dasselbe von der heutigen Partie zwischen Mainz und Leipzig erwarten. Doch Sky hat die Rechte an den Sonntagsspielen verloren.

Bundesliga 2021/22: So wird übertragen

Stattdessen sind alle Sonntagsspiele für die kommenden Jahre beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Ingesamt 106 Bundesligaspiele zeigt der Anbieter pro Saison. Neben den Partien am Sonntag gehören auch weiterhin die Spiele am Freitagabend dazu. Übrigens: Das späte Sonntagsspiel wird künftig bereits um 17.30 Uhr statt um 18 Uhr angepfiffen. Grund dafür ist, dass zehnmal pro Saison eine dritte Partie am Sonntag um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Auch diese wird bei DAZN zu sehen sein.

Damit ist klar: Auch die Begegnung zwischen Mainz 05 und RB Leipzig heute Nachmittag wird exklusiv von DAZN übertragen!

Mainz 05 vs. RB Leipzig nicht auf Sky: So empfangt Ihr DAZN

