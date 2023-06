Bundesliga: Läuft die ARD-Sportschau zukünftig nur noch im Internet?

Seit Jahren ist die Sportschau in der ARD eine feste Institution im deutschen Fernsehen. Das könnte sich bald ändern.

WAS IST PASSIERT? Der ARD-Sportschau droht das TV-Aus. Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervorgeht, könnte die Kult-Sendung einer Umstrukturierung der Bundesliga-Übertragungsrechte zum Opfer fallen und künftig nur noch im Internet zu sehen sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach plant die Bundesliga nach dem beschlossenen Investoren-Aus die Suche nach neuen Einnahmequellen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Neuverkauf der Bundesliga-Rechte an die TV-Sender ab der Saison 2025/26.

Vor allem das Bundesliga-Topspiel am Samstag soll im nationalen und internationalen Markt attraktiver gemacht werden. Dieses läuft aktuell zeitlich mit der Sportschau um 18.30 Uhr, was eine Aufteilung der Zuschauer um damit einhergehend niedrigere Einschaltquoten zur Folge hat.

WIE GEHT ES WEITER? Eine Überlegung soll deshalb nun sein, die Sportschau stattdessen erst um 19.15 Uhr auszustrahlen. Neben der ARD kämen hier auch Privatsender wie Sat.1 für die Ausstrahlung infrage.

Auch eine komplette Abschaffung der Sendung im TV zugunsten einer kostenlosen Internet-Highlightschow, welche nur noch via Livestream abrufbar wäre, ist denkbar.

Eine dritte Idee sieht die Verlegung des Samstagabend-Topspiels auf 20.30 Uhr vor. Diesen Slot belegt aktuell das Topspiel der 2. Bundesliga, welches zugunsten der Bundesliga dann auf den 18.30-Uhr-Slot weichen müsste.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images