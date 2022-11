Die Bundesliga findet dieses Mal schon unter der Woche statt. Ob Ihr die Partien bei Sky oder DAZN verfolgen könnt, seht Ihr hier bei GOAL.

Wer diese Woche die Bundesliga verfolgen möchte, der muss bereits am Dienstag, den 8. November 2022 einschalten.

Vier Spiele des 14. Spieltages finden nämlich bereits heute Abend statt. Die Hinrunde der Bundesliga wird dieses Jahr übrigens schon am 15. Spieltag beendet. Das hat damit zu tun, dass am 20. November 2022 die Fußball-WM startet. Obwohl die Bundesliga dann also bis Januar 2023 pausiert, können wir uns also auf hochklassigen Spitzenfußball freuen. Zuerst einmal stehen jetzt aber noch Begegnungen wie Wolfsburg vs. Dortmund oder Bayern gegen Bremen an.

Ob die Spiele am heutigen Dienstag bei Sky oder DAZN zu sehen sind, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Bundesliga heute live am Dienstag auf Sky oder DAZN? Alle Spiele auf einen Blick

Hier haben wir alle vier Partien von heute Abend für Euch zusammengestellt.

Begegnung Anpfiff Spielort VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) 08. November - 18:30 Uhr Volkswagen-Arena (Wolfsburg) Bayern München vs. Werder Bremen 08. November - 20:30 Uhr Allianz-Arena (München) VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach 08. November - 20:30 Uhr Vonovia-Ruhrstadion (Bochum) VfB Stuttgart vs. Hertha BSC 08. November - 20:30 Uhr Mercedes-Benz-Arena (Stuttgart)

Bundesliga heute live am Dienstag: Sky oder DAZN?

Die wichtigste Frage des Abends ist aber natürlich, wo Ihr die Spiele jetzt live verfolgen könnt. Grundsätzlich sind sowohl Sky als auch DAZN zuständig für die Übertragung der Bundesliga. DAZN zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag.

Sky hingegen ist verantwortlich für die Übertragung am Samstag sowie für etwaige Spiele unter der Woche. Um heute also zuschauen zu können, müsst Ihr auf Sky zurückgreifen. Konkreter bedeutet das, dass Ihr das Sky-Bundesliga-Paket braucht.

Das kostet für Neukunden aktuell 20 Euro pro Monat. Nach einem Jahr werden dann allerdings 32 Euro monatlich fällig. Dafür könnt Ihr dann sowohl die 1. als auch 2. Bundesliga bei Sky sehen.

Wenn Ihr Euch jetzt ein Abo bei Sky zulegen wollt, um die Bundesliga live sehen zu können, dann klickt auf diesen Link.

Neben der Übertragung im Pay-TV könnt Ihr die Partie übrigens auch im LIVE-STREAM bei Sky sehen. Wenn Ihr schon über ein Sky-Abo verfügt, dann könnt Ihr Euch einfach bei Sky Go anmelden und auf einem internetfähigen Gerät eurer Wahl die Begegnungen per LIVE-STREAM verfolgen.

Außerdem könnt Ihr mit WOW-Livesport die Bundesliga im LIVE-STREAM erleben. Auch hierfür ist aber Sky verantwortlich und Ihr müsst dementsprechend bezahlen. Für monatlich 29,99 Euro könnt Ihr die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League streamen. Den Link zur Anmeldung gibt es hier.

Bundesliga heute live am Dienstag: Eine Partie im Free-TV sehen

Ja, Ihr habt richtig gelesen. Das Spiel zwischen Bayern München und Werder Bremen heute Abend könnt Ihr sogar im frei empfangbaren Fernsehen sehen. Das hat damit zu tun, dass sich der Free-TV-Sender Sat1 die Übertragungsrechte für einige Bundesligaspiele sichern konnte.

Also könnt Ihr dort heute Abend um 20:30 Uhr einschalten und Gladbach gegen Dortmund live verfolgen. Wie oben erwähnt, zeigt Sky die Begegnung natürlich auch live.

LaLiga, Serie A und Champions League live bei DAZN

Mit der Übertragung der Bundesliga am heutigen Dienstag (8. November 2022) kann DAZN zwar nicht dienen, dafür seht Ihr dort jedes Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga live und in voller Länge.

Das ist aber längst nicht alles, was der größte Sport-Streamingdienst der Welt für monatlich 29,9 Euro zu bieten hat. Kleiner Tipp: Im Jahresabo werden sogar nur 24,99 Euro pro Monat fällig.

