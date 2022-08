Bundesliga (1. Spieltag) heute live: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Sonntag?

Der erste Bundesliga-Sonntag der Saison steht an. GOAL erklärt, wer heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Die Bundesliga ist keine zwei Tage alt, sieben Spiele fanden im deutschen Oberhaus schon statt. Mit dem VfB Stuttgart, RB Leipzig, dem 1. FC Köln und Schalke 04 starten auch die letzten vier Mannschaften heute in die Saison.

Uns erwarten heute zwei spannende Duelle: Erst geht es um den Sieg beim Duell zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig - hier spielt mit RB der Viertplatzierte der vergangenen Saison. Auf der anderen Seite der VfB Stuttgart, der nach der schwachen abgelaufenen Spielzeit nun mindestens im Mittelfeld landen will.

Im Anschluss folgt das letzte Spiel des Wochenendes, wenn der 1. FC Köln auf Schalke 04 trifft. Die Knappen sind nach einem Jahr Abstinenz zurück in der Bundesliga und sind als Erster der 2. Bundesliga, noch vor Werder Bremen, wieder in das Oberhaus aufgestiegen.

Die Bundesliga legt wieder los, natürlich wollen viele Menschen die Spiele im TV und LIVE-STREAM anschauen. GOAL erklärt in diesem Artikel, wer die Partien am Sonntag LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen / zeigen wird.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live? Die Begegnungen der Bundesliga am Sonntag im Überblick

Begegnungen VfB Stuttgart vs. RB Leipzig 1. FC Köln vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Bundesliga | 1. Spieltag Datum Sonntag | 5. August 2022 Anpfiff 15.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) 17.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart | Deutschland RheinEnergie-Stadion | Köln | Deutschland

Getty Images

Bundesliga heute live: Der 1. Spieltag im TV und LIVE-STREAM

Endlich ist es wieder so weit - gerade Fans des FC Schalke 04s warten auf diesen Moment seit einer halben Ewigkeit: Mehr als ein Jahr her ist das letzte Spiel der Königsblauen in der Bundesliga - am ersten Spieltag kommt es direkt zu einem NRW-Duell gegen den 1. FC Köln.

Dabei ist es für keines der Teams das erste Pflichtspiel der Saison: Während der VfB Stuttgart, S04 und der FC Köln bereits im DFB-Pokal aktiv waren und letzterer im Elfmeterschießen gegen Jahn Regensburg ausschied, spielte RB Leipzig im Finale des nationalen Supercups.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im Fernsehen? Die Übertragung des 1. Spieltags!

Logisch, dass viele Menschen diesen ersten Bundesligaspieltag verfolgen wollen - aber wie ist das möglich? Die Antwort: In der Bundesliga gibt es zwei unterschiedliche Unternehmen, die sich die Rechte an der Bundesliga gesichert haben und sich bei der Übertragung abwechseln.

Es handelt sich dabei um DAZN und Sky, beides kostenpflichtige Anbieter. Dabei wechseln die beiden sich in der Bundesliga tageweise ab: Sky zeigt ausnahmslos alle Spiele der Bundesliga, welche am Samstag und dienstags und mittwochs in Englischen Wochen stattfinden, DAZN zeigt die Spiele, die am Freitag und Sonntag stattfinden.

Die Bundesliga heute auf DAZN: So seht ihr Leipzig und Schalke im TV und LIVE-STREAM

Ein kleiner Blick auf den Kalender genügt, um zu erkennen, dass heute Sonntag ist und daher DAZN die Bundesliga überträgt! Der Streamingdienst hat seit mittlerweile einem Jahr auch zwei Fernsehsender im Angebot und überträgt dort die Spiele: Stuttgart gegen Leipzig ist auf DAZN 2 zu sehen, Köln vs. Schalke läuft auf DAZN 1.

DAZN 1 und DAZN 2 sind im TV zu sehen, allerdings sind die Spiele selbstverständlich auch im LIVE-STREAM zu verfolgen - so könnt ihr das Spiel auch auf dem Handy, Smart-TV, Laptop, PC, Tablet oder an der Spielekonsole sehen! Weitere Informationen zum Abonnement erklären wir in den nächsten Abschnitten.

RB Leipzig zu Gast in Stuttgart: DAZN zeigt die Bundesliga am Sonntag live!

Begegnung : VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

: VfB Stuttgart vs. RB Leipzig Sender:

DAZN 2



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

Bundesliga heute LIVE: So seht ihr Köln - Schalke

Begegnung : 1. FC Köln vs. FC Schalke 04

: 1. FC Köln vs. FC Schalke 04 Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anpfiff: 17.30 Uhr

(C)Getty Images

Bundesliga (1. Spieltag) heute live im Internet: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Sonntag im LIVE-STREAM?

DAZN 1 und DAZN 2 sind an diesem Sonntag also die richtigen Adressen, um die zu verfolgen - zumindest wenn es um die TV-Übertragung geht. Das Problem hierbei: Ihr müsst euch die TV-Option dazubuchen, was nur geht, wenn ihr Sky oder Vodafone als TV-Anbieter habt.

Alternativ kann man natürlich weiterhin die Spiele im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement, wir wollen uns in den kommenden Abschnitten mehr mit DAZN auseinandersetzen.

Bundesliga im LIVE-STREAM: So seht ihr Spiele heute im LIVE-STREAM!

Erst seit 2016 existiert DAZN auf dem deutschen Markt, trotzdem kennen fast alle Sportinteressierten in Deutschland den beliebten Streamingdienst. Der Grund: DAZN hat ein unglaublich umfassendes Programm! Nicht umsonst wird es auch das "Netflix des Sports" genannt: Alleine beim Fußball habt ihr hier neben zahlreichen Frauenfußballwettbewerben auch beim Männerfußball die Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, LaLiga und vieles mehr.

Es ist dabei ganz egal, wie ihr das Spiel verfolgen wollt - DAZN biete eine Menge Übertragungsmethoden mit vielen unterschiedlichen Geräten. Alles, was ihr dafür benötigt, ist eine stabile Internetverbindung und, solltet ihr euch im Ausland befinden, eventuell einen VPN.

Stuttgart vs. Leipzig und Köln vs. Schalke: So günstig / teuer ist die Bundesliga auf DAZN

Wir haben es schon erwähnt, DAZN kostet Geld. Dabei wurden die Preise Anfang des Jahres erhöht, was allerdings angesichts der zahlreichen unterschiedlichen Übertragungen auf hohem Niveau angemessen ist. Alle, denen der Preis zu viel ist und die Angst davor haben, bei mehreren Sendern ein Abo abzuschließen, sollten sich das Kombi-Paket von DAZN und Sky anschauen: Hier bekommt ihr für 39 Euro monatlich die gesamte Bundesliga zu sehen. Alternativ solltet ihr euch diese Preise anschauen:

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 299,88 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN, Sky und die dazugehörigen kostenlosen Apps: So seht ihr heute die Bundesliga LIVE

Fragen rund um DAZN? Diese Links helfen euch weiter!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute live im TV und STREAM? Die Übertragungen im Überblick