Bundesliga heute live auf DAZN sehen: Diese Spiele werden im LIVE-STREAM übertragen

Noch zwei Partien, dann ist der 1. Spieltag der neuen Bundesligasaison schon wieder vorbei. Aufgrund des neuen TV-Vertrags, der seit dieser Saison gilt, laufen alle Sonntagsspiele exklusiv bei DAZN. Doch welche Spiele werden heute noch ausgetragen?

In Mainz kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und RB Leipzig. Gelingt den Rheinhessen gleich zum Saisonstart eine Überraschung? Oder setzt Leipzig mit dem neuen Trainer Jesse Marsch direkt eine Duftmarke? Am Abend empfängt der 1. FC Köln mit Neu-Trainer Steffen Baumgart die Alte Dame aus Berlin.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM auf DAZN: Goal liefert die Infos zu den heutigen Spielen.

Die Bundesliga heute auf DAZN: Diese Spiele werden im LIVE-STREAM gezeigt

Begegnung Anstoß 1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig 15.30 Uhr 1. FC Köln vs. Hertha BSC 17.30 Uhr

Die Bundesliga heute auf DAZN: Alle Infos zu 1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig

BEGEGNUNG 1. FSV Mainz 05 vs. RB Leipzig WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT MEWA Arena | Mainz ÜBERTRAGUNGSBEGINN BEI DAZN 15 Uhr ANSTOSS 15.30 Uhr MODERATOR Lukas Schönmüller KOMMENTATOR Marco Hagemann EXPERTE Ralph Gunesch

Die Bundesliga heute auf DAZN: Alle Infos zu 1. FC Köln vs. Hertha BSC

BEGEGNUNG 1. FC Köln vs. Hertha BSC WETTBEWERB Bundesliga | 1. Spieltag ORT Rheinenergiestadion | Köln ÜBERTRAGUNGSBEGINN BEI DAZN 16.30 Uhr ANSTOSS 17.30 Uhr MODERATORIN Laura Wontorra KOMMENTATOR Michael Born EXPERTE Sebastian Kneißl

Die Bundesliga auf DAZN: So sehen die TV-Rechte aus

Bis einschließlich der Bundesligasaison 2024/25 zeigt DAZN pro Spielzeit 106 Spiele des deutschen Oberhauses live. Darunter befinden sich sämtliche Partien am Freitag sowie am Sonntag.

Freitags wird in der Regel eine Partie um 20.30 Uhr gezeigt, sonntags finden regulär zwei Spiele statt, eines um 15.30 Uhr und ein weiteres um 17.30 Uhr. Zudem wird pro Saison an zehn Sonntagen eine dritte Partie um 19.30 Uhr ausgetragen, auch diese ist bei DAZN zu sehen. Dafür entfallen künftig die jeweils fünf Spiele pro Saison am Sonntag um 13.30 Uhr bzw. am Montagabend.

Die Bundesliga auf DAZN: Das bietet der Streamingdienst noch

Neben den Bundesligaspielen zeigt DAZN fast alle europäischen Top-Ligen live. Die spanische LaLiga, die italienische Serie A sowie die französische Ligue 1 sind auch in den kommenden Jahren fester Bestandteil des Angebots, dazu werden auch der spanische, italienische und französische Pokal übertragen. Aus England befinden sich auch der FA Cup und der Ligapokal im Portfolio. Und natürlich nicht zu vergessen: Seit dieser Saison hat DAZN den Großteil der Champions League im Programm, ob Einzelspiel oder Konferenz.

Abseits des Fußballs zeigt DAZN alle TV-Turniere des Dartsverbands PDC, die Damentour im Tennis sowie in den kommenden Monaten auch wieder die NFL-Saison. Abgerundet wird das Angebot durch Übertragungen der WWE, der UFC und durch die Motorrad-Weltmeisterschaft.

Die Bundesliga auf DAZN: Das kostet der Streamingdienst

Bis Ende September können Interessierte noch den Gratismonat von DAZN abschließen und sich selbst vom Angebot überzeugen. Danach haben die Sportfans die Wahl zwischen einem Monatsabo oder einem Jahresvertrag. Wer die volle Flexibilität haben will, für den ist das Monatsabo für 14,99 Euro das Richtige. Wer keine monatliche Kündigungsmöglichkeit benötigt, sondern direkt ein Jahr abonnieren will, der zahlt 149,99 Euro und bekommt somit im Endeffekt zwei Monate geschenkt.

Zum Gratismonat von DAZN

Die Bundesliga auf DAZN: Auf diesen Geräten ist der LIVE-STREAM empfangbar

DAZN ist als Streamingdienst grundsätzlich nur bei einer vorhandenen Internetverbindung nutzbar. Ist diese Hürde genommen, kann DAZN auf vielen verschiedenen Geräten genutzt werden. Über Computer oder Laptop funktioniert DAZN ganz einfach via Browser ohne zusätzliche App. Auf dem Fernseher ist DAZN entweder über den eigenen Smart-TV via App zu empfangen oder durch einen externen TV-Stick. Auch auf diversen Spielekonsolen funktioniert DAZN. Für mobile Geräte wie Smartphone oder Tablet gibt es in den jeweiligen Appstores ebenfalls passende Programme. Eine Übersicht über die unterstützen Geräte gibt es unter diesem Link.

Inzwischen hat DAZN auch zwei lineare TV-Sender an den Start gebracht, DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind via Kooperationen mit verschiedenen Kabelnetzbetreibern verfügbar.