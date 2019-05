Zwischen Zorn und Sarkasmus: Neuer Ärger um "willkürliche" Handregel in der Bundesliga

Die Diskussionen um die Handregel und ihre Auslegung halten weiter an. Spieler, Trainer, Fans und Experten wirken im Chaos gleichermaßen verloren.

Niko Kovac wollte mit Bayern München schonmal vorsorglich "Elfmeterschießen üben", der zürnte über "das klarste Handspiel der Saison", sah sich um einen "klaren Elfmeter" gebracht und selbst ein Profiteur wie Hannover-96-Trainer Thomas Doll sprach von einem "Phantomelfer". Die Handregel und ihre Auslegung im Rahmen des Videobeweises hat auch am 32. Spieltag der für heftige Diskussionen gesorgt. Wirklich durchzublicken scheint in dem Chaos niemand mehr.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hatte DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich zu Wochenbeginn noch behauptet, dass die deutschen Referees die Handspielregel "sehr konsequent und berechenbar" umsetzen würden, lieferte das Wochenende den Kritikern bereits am Samstag neue Argumente für das Gegenteil. Ex-FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer bezeichnete die Entscheidungen in seiner Kolumne in der "BamS" als "völlig willkürlich", ja "unfassbar". Sein früherer Kollege Markus Merk bei Sky empfand die Vorkommnisse "ganz krass" und "ganz uneindeutig".

Bundesliga: Jochen Drees räumte im ZDF Fehler ein

Vor allem die abstiegsbedrohten Stuttgarter Spieler machten ihrem Ärger nach der 1:3-Niederlage bei zudem ebenfalls verbal Luft. Herthas Verteidiger Karim Rekik hatte beim Stand von 0:0 einen Kopfball im Sechzehner klar mit der Faust abgewehrt, ein Eingreifen des Videoschiedsrichters blieb dennoch aus. Obwohl die Szene während der Partie den wenigsten Beteiligten aufgefallen war, erhitzte sie anschließend die Gemüter.

"Das war das klarste Handspiel der letzten Wochen und Monate, vielleicht sogar der gesamten Saison", motzte VfB-Angreifer Alexander Esswein, sein Kollege Dennis Aogo stand vor einem "riesengroßen Rätsel" und klagte: "Für was sitzen die in Köln im Keller?" Jochen Drees, Projektleiter Videoassistent beim DFB, musste am Abend im Aktuellen Sportstudio des ZDF einen Fehler des zuständigen Videoschiedsrichter Günther Perl einräumen: "Er hat es einfach nicht gesehen", sagte Drees: "Die Situation war unscheinbar, es hat niemand reklamiert."

Problematisch wird diese Verteidigungslinie allerdings durch die offensichtliche Häufung der Fälle. Denn die Unklarheit, ob ein Handspiel zu ahnden ist oder nicht, herrscht schließlich in beide Richtungen.

Bremen, München, Berlin: Bundesliga-Ärger gegen Handregel steigt

In Bremen sprang Mario Götze der Ball im Strafraum an die Hand, was Werder-Coach Florian Kohfeldt als "im Kontext der Saison klaren Elfmeter" bewertete. Gepfiffen wurde er nicht. Ebenso wenig eine von Hannovers Matthias Ostrzolek mit dem Arm geblockte Flanke von Bayerns Thomas Müller.

Strafstoß gab es stattdessen nach einer fast identischen Situation gegen Jerome Boateng, was dieser wiederum überhaupt nicht nachvollziehen konnte und was doch genau im Trend liegt: Schon nach dem 31. Spieltag hatten die Bundesliga-Schiedsrichter 29 Hand-Elfmeter verhängt, der bisherige Durchschnitt von 11,7 pro Saison wird damit ebenso übertroffen wie bisherige Rekordmarke aus der Saison 1967/68 (23).

Was bleibt ist derzeit nur die Flucht in Sarkasmus: "Wir müssen nur noch üben, wie wir an den Strafraum gehen, und dann schießen wir jemandem an die Hand", meinte Bayern-Coach Niko Kovac: "Gar nicht mehr flanken, wir müssen gar nicht mehr schauen, wo unser Mann steht. Dann üben wir Elfmeterschießen."