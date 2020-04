Söder macht dem Fußball Hoffnung: "Halte Geisterspiele für denkbar"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält einen Bundesliga-Neustart mit Geisterspielen nach der Coronapause noch in dieser Saison für möglich.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat dem deutschen Profifußball Hoffnung auf eine Fortsetzung der Saison ohne Zuschauer gemacht. "Wir werden in den nächsten Wochen gemeinschaftlich diskutieren, ob Geisterspiele möglich sind. Ich halte das aber für denkbar", sagte Söder am Donnerstag in München.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erstelle gerade ein "wie ich sehe und höre intensives und sehr gutes Hygienekonzept. Es ist ja eine Berufsausübung. Wir werden das jetzt noch einmal genau bewerten und dann muss man sehen, ob man Geisterspiele erlaubt. Spiele mit Zuschauern sicherlich nicht", führte der CSU-Politiker weiter aus.

Söder: "Fußball auch ein Teil von Freude"

Es sei am Ende auch so, "dass man die Relevanz von Fußball nicht nur in der finanziellen, sondern auch in der psychologischen Wirkung einordnet", so Söder.

"Für sehr viele Menschen ist der Fußball auch ein Teil von Freude", ergänzte er.