Bundesliga am Samstag live sehen: So werden die Spiele heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen

Die Bundesliga startet in die neue Saison. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der heutigen Partien am Samstag im TV und LIVE-STREAM.

Ohne den FC Schalke 04 und Werder Bremen, dafür aber mit den beiden Aufsteigern Greuther Fürth und dem VfL Bochum beginnt die 59. Ausgabe der deutschen Bundesliga. Vieles ist neu, zahlreiche Mannschaften - darunter die gesamte Top-6 der Vorsaison - gehen mit einem neuen Trainer in die Spielzeit.

Und auch bei der TV-Übertragung hat sich einiges verändert. Die Saison 2021/22 markiert den Start in eine neue Rechteperiode. Sky und DAZN teilen sich die Spiele untereinander auf, ganz vereinzelt sind auch Spiele im Free-TV zu sehen. Hier gibt es zunächst einmal alle Infos dazu, wo die heutigen Samstagsspiele gezeigt werden.

Der erste Samstag der neuen Bundesliga-Saison: Goal erklärt die Übertragung der heutigen Spiele.

Bundesliga am Samstag: Diese Spiele finden heute statt

Am ersten Samstag der neuen Bundesliga-Saison werden wie gewohnt sechs Spiele ausgetragen. Das wird auch in den kommenden Monaten und Jahren die Regel sein. Fünf Samstagsspiele gibt es - wenn überhaupt - nur nach Europapokal-Wochen, dann wird es insgesamt zehnmal pro Saison eine zusätzliche dritte Partie am Sonntagabend geben.

Die Anstoßzeiten sind bekannt und haben sich auch mit der neuen Rechteperiode nicht geändert. Fünf Spiele werden zeitgleich am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen, am Abend steigt dann das Topspiel weiterhin um 18.30 Uhr.

Bundesliga am Samstag: Die heutigen Partien in der Übersicht

Begegnung Anstoß VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum 15.30 Uhr Union Berlin vs. Bayer Leverkusen 15.30 Uhr VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth 15.30 Uhr FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim 15.30 Uhr Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg 15.30 Uhr Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 18.30 Uhr

Bundesliga am Samstag: Die Übertragung der Spiele heute im TV und LIVE-STREAM

Sky hat den kompletten Sonntag bei den Übertragungsrechten verloren, der Samstag ist jedoch weiterhin in fester Hand des Pay-TV-Senders. Alle Spiele heute werden live und exklusiv von Sky übertragen.

Wie gewohnt bietet Sky die fünf Partien am Nachmittag im Einzelspiel sowie in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 an. Neu ab dieser Saison: die Abonnenten können sich ihre Konferenz individuell selbst zusammenstellen. Der Service wird noch im August mit ausgewählten Abonnenten getestet und soll nach der Länderspielpause im September allen Kunden zur Verfügung stehen.

Auch das Topspiel am Samstagabend wird weiterhin nur von Sky gezeigt, am Umfang der Berichterstattung ändert sich dabei nichts. Personell setzt Sky weiterhin unter anderem auf die Expertise von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Sky kann dabei weiterhin entweder als lineares TV-Paket gebucht werden oder aber via LIVE-STREAM. Die infos dazu gibt es weiter unten.

Bundesliga heute: So werden die Spiele gezeigt

Begegnung Anstoßzeit Übertragung des Einzelspiels im TV Übertragung im LIVE-STREAM VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 Sky Go | Sky Ticket Union Berlin vs. Bayer Leverkusen 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 Sky Go | Sky Ticket VfB Stuttgart vs. Greuther Fürth 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 Sky Go | Sky Ticket FC Augsburg vs. TSG Hoffenheim 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 5 Sky Go | Sky Ticket Arminia Bielefeld vs. SC Freiburg 15.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 6 Sky Go | Sky Ticket Borussia Dortmund vs. SC Freiburg 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 Sky Go | Sky Ticket

Bundesliga heute am Samstag: So ist Sky für TV und LIVE-STREAM zu empfangen

Der Start in die neue Bundelsigasaison ist für Fußballfans auch immer der Moment, an dem man sich die Frage stellt, ob sich ein Sky-Abonnement lohnt. Zur Entscheidungsfindung gibt es jetzt ein paar Infos zu den Preisen und zum Paketumfang bei Sky.

Bundesliga heute: Das kostet Sky im TV

Bundesligafans haben bei der Wahl des Sky-Pakets weiterhin zwei Möglichkeiten: das reine Bundesliga-Paket oder das Kombi-Paket aus Sport und Bundesliga. An der Preisstruktur hat sich im Vergleich zur Vorsaison nichts verändert. Das reine Bundesliga-Paket, das den Zugriff auf die Erstligaspiele am Samstag sowie alle Partien der 2. Bundesliga gewährt, kostet monatlich 25 Euro.

Für fünf Euro im Monat zusätzlich bekommt Ihr das Kombi-Paket. Damit seht Ihr nicht nur die Spiele der beiden höchsten deutschen Fußballligen, sondern bekommt auch alle anderen Sport-Inhalte von Sky. Dazu gehören im Fußball der DFB-Pokal und die Premier League sowie abseits des runden Leders die Formel 1, Tennis, Handball und Golf. Auch die Diamond League der Leichtathleten ist bei Sky zu sehen. Und nicht zu vergessen: Auch der Nachrichtensender Sky Sport News ist seit einigen Wochen wieder exklusiv für Abonnenten zugänglich.

Alle Infos zu den Sky-Paketen

Bundesliga heute: Das kostet Sky im LIVE-STREAM

Während Sky-Abonnenten weiterhin ohne Zusatzkosten auf den Streamingservice Sky Go zugreifen können, haben alle anderen, die sich nicht via Abonnement binden wollen, die Möglichkeit, den LIVE-STREAM von Sky Ticket zu nutzen.

Mit einem Supersport-Ticket habt Ihr die Möglichkeit, auf das umfangreiche Sportangebot von Sky zugreifen zu können - und das auf Wunsch sogar ohne lange Vertragslaufzeit. Denn Ihr bestimmt bei Sky Ticket selbst, wie lange Ihr Euch bindet. Die Wahl besteht zwischen einem Tagesticket für 14,99 Euro, einem Monatsticket für 29,99 Euro oder einem Jahresticket. Bei dieser Bindung für gleich zwölf Monate bekommt Ihr den einzelnen Monat für vergünstigte 19,99 Euro.

Bundesliga am Samstag: Die Highlightshow bei DAZN

Neu in dieser Saison ist die lineare Highlightshow der Bundesliga auf DAZN. Diese läuft jeden Samstag ab 17.30 Uhr und beinhaltet die Höhepunkte aller bis dahin absolvierten Spiele - also des Freitagsspiels sowie der Partien am Samstagnachmittag.

Bei der Highlightshow handelt es sich zunächst nicht um einen jederzeit abrufbaren LIVE-STREAM, sondern um eine Sendung mit fester Sendezeit. Allerdings wird die Show stündlich wiederholt, ab 20.30 Uhr auch mit den Highlights des Topspiels. Ab 0.00 Uhr am Sonntag ist die Show dann auch auf Abruf verfügbar.