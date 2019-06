Bundesliga 2019/20: Wann spielen der FC Bayern und der BVB gegeneinander?

Auch in der Saison 2019/20 erwarten viele Fans einen Meisterschaftskampf zwischen dem FC Bayern und dem BVB. Goal zeigt, wann die Spiele sein werden.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag den Spielplan für die -Spielzeit 2019/20 veröffentlicht. Zum Duell zwischen dem und kommt es am 11. und 28. Spieltag - so war es bereits in den vergangenen drei Jahren.

Das Hinspiel findet zunächst in der Münchner Allianz Arena statt. Datum dafür ist das Wochenende vom 8. bis 10. November. Eine genaue Terminierung steht noch aus.

Bayern gegen BVB: Hinspiel im November, Rückspiel im April

Anfang April steht dann das Rückspiel beim BVB an. Auch hier steht ein genaues Datum noch nicht fest, die Partie wird zwischen dem 3. und 6. April stattfinden.

Zum Auftakt in die neue Saison trifft der Meister aus München auf Hertha BSC, die Schwarz-Gelben bekommen es mit dem zu tun.