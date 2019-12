Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund - Wetten & Quoten

Borussia Dortmund ist zu Gast beim 1. FSV Mainz 05. Setzt der BVB seine jüngste Serie fort und sichert sich den dritten Auswärtssieg in Folge?

Am 15. Spieltag der trifft der 1. FSV auf . Anstoß der Partie ist am Samstag, den 14. Dezember, um 15.30 Uhr. Goal und bet365 präsentieren mögliche Wetten und die zugehörigen Quoten.

1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund: Mögliche Wetten und die zugehörigen Quoten

Borussia Dortmund gewann sieben der vergangenen neun Duelle mit dem 1. FSV Mainz 05. Setzt sich der BVB auch heute wieder gegen Mainz durch, erhält man für den Auswärtssieg eine 1.60-Quote.

Der 1. FSV Mainz 05 erzielte in fünf der letzten sechs Bundesliga-Spiele mindestens ein Tor. Gelingt den Gastgebern auch heute wieder mindestens ein Treffer gegen Borussia Dortmund, gibt es dafür eine Quote von 1.36.

Marco Reus ist Dortmunds treffsicherster Angreifer und war in der laufenden Bundesliga-Saison bereits an neun Toren direkt beteiligt (acht Treffer, ein Assist). Erzielt Reus ein Tor gegen Mainz, bekommt man dafür die Quote 2.05.

1. FSV Mainz 05 vs. Borussia Dortmund: Anstoßzeit, Austragungsort und weitere Wetten

Stattfinden wird die Begegnung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund am Samstag, den 14. Dezember, um 15.30 Uhr in der Opel Arena in Mainz.

Wer an weiteren Empfehlungen zu Wetten anderer Spiele und den dazugehörigen Quoten interessiert ist, findet hier eine stets aktuelle Übersicht.

Mainz VS BVB

BESTE WETTE QUOTEN-WETTE

Die Quoten entsprechen dem Zeitpunkt der Erstellung des Artikels. Spielen Sie verantwortungsbewusst. Glücksspiel kann süchtig machen.