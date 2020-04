Bundesliga - 1. FC Köln kehrt am Montag auf den Trainingsplatz zurück

Für die Profis des 1. FC Köln endet das zweiwöchige Training im Home Office. Sie kehren am Montag in Kleingruppen auf den Trainingsplatz zurück.

Bundesligist macht in der Coronakrise einen Schritt in Richtung Normalität. Wie die Geißböcke am Freitag mitteilten, nimmt das Team von Trainer Markus Gisdol am kommenden Montag in Kleingruppen das Training wieder auf.

Dabei sollen die "geltenden Mindestabstände und Hygienevorschriften eingehalten werden". Zudem appellierte der Klub an seine Fans, nicht zum Geißbockheim zu kommen, um den behördlichen Vorschriften Folge zu leisten.

Die FC-Profis hatten sich zuletzt über zwei Wochen im "Home Office" fit gehalten. Der ursprüngliche Plan sah vor, bereits am 27. März wieder gemeinsam zu trainieren. Dieser musste allerdings geändert werden.

Andere Bundesligisten wie , der oder der waren bereits vor mehreren Tagen in das Kleingruppen-Training zurückgekehrt.