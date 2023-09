"Bullshit!" SSC Neapel dementiert Vertragsverlängerung mit Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia stand im Mittelpunkt von Gerüchten um eine Vertragsverlängerung in Neapel. Der Verein dementierte nun.

WAS IST PASSIERT? Die SSC Neapel hat in einem offiziellen Statement klargestellt, dass es derzeit weder Verhandlungen noch einen neuen Vertrag für Khvicha Kvaratskhelia gebe.

WAS WURDE GESAGT? "Einige Medien berichten, dass Verhandlungen mit Kvaratskhelias über einen neuen Vertrag im Gange sind und berufen sich dabei auf die Agenten des Spielers als Quelle. Das ist Bullshit." Niemand von Neapel habe "jemals über die mögliche Verlängerung des Spielers (dessen Vertrag in vier Jahren ausläuft) gesprochen", so der Verein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 22-Jährige hat bisher 45 Pflichtspiele für Neapel absolviert und war dabei an 32 Toren direkt beteiligt (14 Treffer, 18 Vorlagen). Damit ist er in den vergangenen Monaten zu einem Schlüsselspieler des Teams geworden.