Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Spieltag Nummer zwei in der WM-Qualifikation: Bulgarien empfängt Italien. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

In der Gruppe C der WM-Qualifikation trifft Bulgarien am Sonntag auf Italien. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Bulgarien angepfiffen.

Italien wurde seiner Favoritenrolle im ersten Qualifikationsspiel der Gruppe C gegen Nordirland gerecht und gewann mit 2:0. Bulgarien musste sich mit 1:3 der Schweiz geschlagen geben. Neben diesen vier Teams komplettiert Litauen die Gruppe C.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Alle Fußballfans aufgepasst: Ihr bekommt jedes Spiel der WM-Qualifikation live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Der Free-TV-Sender RTL und der Streamingdienst DAZN besitzen die Übertragungsrechte. RTL wird die Spiele der deutschen Nationalmannschaften zeigen, alle anderen Matches werden auf DAZN laufen.

Bulgarien gegen Italien heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

DAZN wird Bulgarien gegen Italien heute live und über die vollen 90 Minuten exklusiv im LIVE-STREAM übertragen! Ab 20.30 Uhr könnt Ihr den Stream anmachen und die WM-Quali genießen. Das Ganze geht sogar kostenlos, nämlich dann, wenn Ihr Euch als Neukunde bei DAZN anmeldet.

Bulgarien gegen Italien heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN

Die DAZN-Übertragung könnt Ihr am besten über die DAZN-App verfolgen, die es für fast alle mobilen Endgeräte als Download gibt, wie zum Beispiel für den Smart-TV, den Laptop, das Smartphone und die Konsole. Der erste Monat bei DAZN ist kostenlos.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht mehr genügend Datenvolumen für den Stream? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr dort alles Wichtige zur WM-Qualifikation mitgeteilt. Zusätzlich gibt es Interessante Statistiken und die Ergebnisse der anderen Partien – schaut mal rein!

Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich spätestens 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen. Falls Ihr Lust auf die gesamte Partie habt, dann könnt Ihr Euch das Spiel auch im Re-Live gönnen.

Neben Fußball gibt es auf DAZN auch diverse andere Sportarten zu bestaunen. Für genauere Infos dazu haben wir Euch hier einen separaten Artikel verlinkt. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Bulgarien gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Bulgarien bisher 12 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Italien 2 Siege 6 4 Unentschieden 4 19,6 Mio. Euro Marktwert 850 Mio. Euro Kiril Despodov (2,5 Mio. Euro) wertvollster Spieler Gianluigi Donnarumma (60 Mio. Euro)

