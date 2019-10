Buffon verrät Ronaldos Reaktion nach CL-Traumtor: "Ich bin 33. Nicht schlecht, oder?"

Nach seiner Rückkehr zu Juventus spielt Gigi Buffon erstmals mit Cristiano Ronaldo zusammen. Dabei verband er mit CR7 anfangs ein Negativerlebnis.

Juventus-Torhüter Gianluigi Buffon ist nach einer besonderen ersten Begegnung von seinem Mannschaftskameraden Cristiano Ronaldo positiv überrascht. Das verriet der 41-Jährige in einem Interview beim Festival dello Sport in Trento. Demnach verstehe er sich gut mit dem mehrmaligen Weltfußballer, nachdem er zuvor vor allem eine schmerzhafte Erinnerung mit ihm verband.

So habe sich Buffon nach Real Madrids 3:0-Hinspielsieg im Viertelfinale der 2017 mit dem damaligen Blancos-Stürmer Ronaldo unterhalten. Der Portugiese hatte zuvor artistisch das zwischenzeitliche 2:0 für Madrid erzielt. "Nach diesem Fallrückzieher-Tor, das er für gegen uns geschossen hat, habe ich ihn gefragt, wie alt er ist. Er lächelte und sagte: 'Ich bin 33. Nicht schlecht, oder?'", sagte Buffon.

Buffon über Begegnung mit Ronaldo: "Ich dachte: 'Schau dir diesen Mistkerl an'"

Ronaldos selbstbewusste Antwort kam beim Weltmeister von 2006 nicht gut an: "Ich dachte: 'Schau dir diesen Mistkerl an.'" Mittlerweile pflegt Buffon nach eigenen Angaben jedoch ein gutes Verhältnis zu CR7: "Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließt du dich ihnen an! Ich muss sagen, Cristiano ist wirklich ein netter Kerl, wir verbringen viel Zeit damit, Dinge zu besprechen und vorzubereiten, er interagiert mit seinen Teamkollegen. Er war eine angenehme Überraschung."

Ronaldos Tor im Allianz Stadium wurde später von der UEFA als Tor des Jahres ausgezeichnet. Sogar die Fans der Alten Dame applaudierten ihm nach dem Fallrückzieher aus Respekt. In der anschließenden Transferperiode wechselte Ronaldo für 117 Millionen Euro Ablöse von Real zu Juventus. Wie der 34-Jährige verriet, spielte die Reaktion der Juve-Fans bei seiner Entscheidung eine Rolle.