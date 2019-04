Bruno Labbadia lässt Zukunft offen: "Habe noch nirgendwo zugesagt"

Bruno Labbadia wird den VfL Wolfsburg nach der laufenden Saison verlassen. Ein mögliches neues Engagement hat der Coach noch nicht im Auge.

Trainer Bruno Labbadia hat sich noch nicht über seine Zukunft nach dem Job beim entschieden. "Ich habe noch nirgendwo zugesagt", sagte Labbadia vor der Partie am Samstag beim Tabellendritten (15.30 im LIVE-TICKER). Er habe aber "Lust, zu arbeiten" und wolle bei einem neuen Team grundsätzlich "am Anfang der Saison einsteigen".

Wenn er "nicht das richtige" Angebot erhalte, "lege ich eine Pause ein", sagte Labbadia. Vor einem Monat hatte der ehemalige Angreifer verkündet, dass er seinen Vertrag bei den Niedersachsen nicht verlängert.

Bruno Labbadia will mit VfL Wolfsburg in den Europapokal

Zum Abschied will Labbadia die Wölfe zurück in den Europapokal führen. "Es ist eine heiße Phase mit extrem guten Mannschaften. Es ist eine schöne Geschichte, dass wir voll dabei sind", sagte der Coach des Tabellensechsten, der in Leipzig die dritte -Auswärtsniederlage in Serie verhindern will: "Es ist ein extrem positiver Druck, den wir momentan haben – und dementsprechend wollen wir am Samstag auch in die Partie gehen."