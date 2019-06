RB Leipzig: Bruma wechselt zu PSV Eindhoven

RB und Bruma gehen im Sommer getrennte Wege. Der Portugiese wechselt nach Eindhoven in die Eredivisie.

Angreifer Bruma wechselt von DFB-Pokalfinalist zum niederländischen Vizemeister . Das teilte der Spitzenklub aus der am Freitagmittag mit. Bruma unterschreibt einen bis 2024 datierten Vertrag.

Neben PSV waren in den vergangenen Tagen auch der und an dem wechselwilligen Flügelflitzer interessiert. Brumas Vertrag in Leipzig lief noch bis 2022. Die Ablösesumme soll rund 15 Millionen Euro betragen.

Bruma kam von zu RB Leipzig

Bruma kam im Sommer 2017 von Galatasaray nach Leipzig. In der vergangenen Saison sammelte er 27 Einsätze und erzielte drei Tore.

Sein Berater Catio Balde hatte bereits in der vergangene Woche erklärt: "Er ist auf dem Markt. Nach der abgelaufenen Saison will er nicht mehr bei RB Leipzig spielen."