Brian Brobbey: Nico-Jan Hoogma wirbt für RB Leipzig - Ajax Amsterdam reagiert verärgert

Verbandsboss Nico-Jan Hoogma äußert sich im Werben um Brian Borbbey positiv über RB Leipzig. Ajax Amsterdam reagiert verärgert.

Im Werben um das niederländische Talent Brian Brobbey von Ajax Amsterdam hat Bundesligist RB Leipzig Unterstützung von einem früheren HSV-Profi bekommen. Nico-Jan Hoogma, von 1998 bis 2004 Spieler in Hamburg und heutiger Sportdirektor des niederländischen Verbandes KNVB, könnte einen Wechsel des 19 Jahre alten Brobbey nach Sachsen nachvollziehen - vor allem aufgrund von Trainer Julian Nagelsmann.

"Natürlich muss man auch dort erstmal spielen, aber ich denke, er ist ein sehr besonderer Trainer", sagte Hoogma bei VoetbalTijd. Hoogma kennt die Arbeit unter Nagelsmann aus der eigenen Familie. Sein Sohn Justin Hoogma war 2017 zur damals noch von Nagelsmann trainierten TSG Hoffenheim gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen.

Brobbey und Ajax näherten sich wieder an

Mittelstürmer Brobbey kam in dieser Saison für Ajax bislang auf sieben Liga- und drei Europapokalspiele. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, dem Tabellenführer der Eredivisie gelang es bislang nicht, Brobbey zum Bleiben zu überreden.

Bereits Anfang Februar hatte Ajax in einer Presseaussendung mitgeteilt, dass sich Brobbey, der auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird, gegen eine Vertragsverlängerung in Amsterdam entschieden habe. Seither näherten sich beide Parteien aber wieder an.

Entsprechend verärgert war der Klub über Hoogmas Aussagen. "Der KNVB ist für die Vereine da. Aber der höchste Fußballboss der Niederlande ist einverstanden, dass Brobbey ins Ausland geht. Hoogma sollte Brian raten, bei Ajax zu unterschreiben und dafür sorgen, dass solche Spieler bei Vereinen in der Eredivisie bleiben. Wir holen den Großteil an Punkten für die Niederlande in Europa", sagte Ajax-Sportdirektor Marc Overmars zur Zeitung De Telegraaf.