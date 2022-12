WM: Wann war Brasilien zuletzt Weltmeister und wie oft insgesamt?

Wann hat Brasilien eigentlich das letzte Mal eine WM gewonnen, und wie viele überhaupt schon? Die Antworten darauf findet Ihr hier bei GOAL.

Wer an Fußball denkt, dem wird unweigerlich auch schnell Brasilien in den Kopf schießen. Das Land der hohen Fußballkunst ist bekannt für seine außergewöhnlichen Spieler und das schon seit vielen Jahrzehnten. Egal ob Pelé, Zico, Ronaldinho oder Neymar, brasilianische Fußballstars verzaubern seit jeher Fans auf der ganzen Welt. Auch bei dieser WM haben Richarlison und Co. wieder gezeigt, welche begnadeten Techniker dieses Jahr dabei sind. Wann hat Brasilien aber eigentlich den letzten WM-Titel geholt? Und wie oft ist ihnen das überhaupt gelungen?

Wenn Ihr Antworten auf diese Fragen sucht, dann seid Ihr genau richtig. Die Infos dazu findet Ihr in den folgenden Abschnitten.

WM: Wann war Brasilien das letzte Mal Weltmeister?

Wenn wir uns den letzten WM-Sieg der Brasilianer ansehen wollen, dann müssen wir einige Zeit zurückgehen, genauer gesagt sogar 20 Jahre. Im Jahr 2002 konnte die Seleção das letzte Mal den WM-Pokal in den Himmel strecken.

Alle deutschen Fans werden sich nur äußerst ungern an dieses Finale erinnern. Nach einem überragenden Turnier passierte Torhüter Oliver Kahn ein Patzer im Finale, den der brasilianische Stürmer Ronaldo eiskalt ausnutzte. Ein weiterer Treffer Ronaldos entschied dann das Endspiel zugunsten Brasiliens.

Bei der darauffolgenden WM in Deutschland galt Brasilien als großer Favorit, konnte davon aber nur wenig zeigen. In der Gruppenphase holte man zwar noch drei Siege, im Viertelfinale hatte man Frankreich allerdings kaum etwas entgegenzusetzen und verlor mit 0:1.

2010 war ebenfalls wieder im Viertelfinale Schluss. 2014 gab es bei der Heim-WM schließlich die berühmte 1:7-Nierlage gegen Deutschland im Halbfinale. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale gegen Belgien 2018 will das Team von Trainer Tite dieses Jahr endlich wieder den Titel holen. Die Brasilianer treffen dabei heute Nachmittag um 16 Uhr auf Kroatien.

WM: Wie oft war Brasilien schon Weltmeister?

Wann die Seleção den WM-Titel zuletzt gewinnen konnte, haben wir jetzt geklärt, aber wie oft konnte man den Pokal insgesamt gewinnen? Wer einen Blick auf das Trikot der Brasilianer wirft, der wird schnell die fünf Sterne auf der Brust erkennen.

Fünfmal konnte man den Titel also bereits holen. Kein anderes Team konnte bisher mehr Weltmeisterschaften gewinnen, Deutschland und Italien stehen aktuell bei vier Titeln.

1958 und 1962 konnte man die WM zweimal hintereinander gewinnen. Mit von der Partie war damals natürlich auch Pelé, der sogar noch bei der WM 1970 mitspielte und damit der einzige Spieler der Welt ist, der drei WM-Titel sammeln konnte.

Zwischen 1974 und 1994 kam es dann zu einer Durststrecke für die brasilianische Nationalmannschaft. Erst bei der WM 1994 in den USA konnte man Italien im Elfmeterschießen besiegen und wurde damit mit vier WM-Titeln wieder zum Rekordhalter.

Acht Jahre später besiegte man dann, wie oben schon erwähnt, Deutschland im Finale der WM 2002.

