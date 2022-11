Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? So läuft die WM heute live im TV und STREAM

Brasilien trifft am heutigen Spieltag auf die Schweiz. Die Infos zur Übertragung der WM-Partie im TV und LIVE-STREAM liefert Euch GOAL.

Heute Abend (28. November 2022) treten Brasilien und die Schweiz bei der WM in Katar gegeneinander an. Der Anstoß des Spiels erfolgt um 17 Uhr (deutsche Zeit) im Stadion 974 in Doha.

Beide Mannschaften konnten ihr erstes Spiel bei der WM gewinnen. Die Schweiz besiegte Kamerun knapp mit 1:0, Brasilien konnte sich mit 2:0 gegen Serbien durchsetzen. Zweimal trafen die Teams bei einer WM bereits aufeinander, 1950 trennte man sich 2:2. Die letzte Begegnung ist erst vier Jahre her. Bei der WM 2018 in Russland trafen sowohl Steven Zuber als auch Philippe Coutinho. Auch hier konnte sich also keine der beiden Mannschaften schlussendlich durchsetzen. Ob es bei der dritten WM-Begegnung heute einen Sieger geben wird, erfahren wir dann ab 17 Uhr.

Die wichtigsten Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier bei GOAL.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Brasilien vs. Schweiz Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 28. November - 17 Uhr Spielort Stadion 974 (Doha)

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? So läuft die WM heute im TV

Wer die WM bisher aufmerksam verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass nicht alle Spiele im Free-TV zu sehen waren. Das liegt daran, dass ARD und ZDF nicht die Übertragungsrechte an allen WM-Spielen besitzen.

Im frei empfangbaren Fernsehen werden nur 48 Spiele gezeigt. Das bedeutet, es bleiben also 16 Spiele übrig. Diese laufen dann exklusiv nur beim Pay-TV-Sender MagentaTV, der als einziger Sender alle Spiele der WM überträgt.

Wer jetzt allerdings befürchtet, dass die heutige Partie nicht im Free-TV zu sehen ist, den können wir beruhigen. Brasilien vs. Schweiz gehört nicht zu den Spielen, die nur bei MagentaTV zu sehen ist. Die Partie könnt Ihr wie gewohnt im Free-TV sehen.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Die Übertragung in der ARD

Verantwortlich für die Übertragung der Partie ist dieses Mal die ARD. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 16.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes.

Als Experten sind im Studio die beiden Ex-Nationalspieler Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger zu Gast, außerdem die deutsche Nationalspielerin Almuth Schult. Ab 17 Uhr übernimmt dann Kommentator Gerd Gottlob.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Das Spiel bei MagentaTV sehen

Wie oben erklärt, zeigt MagentaTV alle Spiele der WM. Um bei MagentaTV in den Genuss der heutigen Partie zu kommen, müsst Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Dabei schenkt Euch der Bezahlsender der Telekom die ersten sechs Monate, danach werden aber zehn Euro pro Monat fällig. Die Mindestlaufzeit dieses Vertrags beläuft sich schließlich auf 24 Monate. Wenn Ihr jetzt mehr wissen wollt, dann klickt auf diesen Link.

Habt Ihr dann ein Abo abgeschlossen, erwarten Euch dort unter anderem die Stimme von Wolff-Christoph Fuss sowie Johannes B. Kerner als Moderator und Michael Ballack als Experte.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Die Begegnung per LIVE-STREAM verfolgen

Sowohl die ARD als auch MagentaTV bieten Euch einen LIVE-STREAM an. Wie genau das funktioniert, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Der LIVE-STREAM der ARD

Der LIVE-STREAM der ARD liefert Euch die gleichen Bilder wie die TV-Übertragung und genau wie diese ist er auch völlig kostenlos. Mit diesem Link landet Ihr direkt beim LIVE-STREAM und könnt die Partie dort also ab 17 Uhr live sehen.

Voraussetzung ist natürlich, dass Ihr ein internetfähiges Gerät benutzt. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Smart-TV handelt, ist völlig Euch überlassen.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Der LIVE-STREAM bei MagentaTV

Den LIVE-STREAM von MagentaTV findet Ihr auf der MagentaTV-Website. Dort müsst Ihr Euch mit euren Zugangsdaten anmelden. die Ihr erhaltet, wenn Ihr ein Abo abschließt. Ohne kostenpflichtiges Abo kommt Ihr also nicht zum LIVE-STREAM.

Was genau MagentaTV noch bietet und wie Ihr Euch dort anmelden könnt, gibt es hier zum Nachlesen.

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Der LIVE-TICKER von GOAL informiert über Euch während der kompletten 90 Minuten über jedes Tor, jede Auswechslung und gelbe Karte. Damit bleibt Ihr also up-to-date, was das Spielgeschehen angeht, auch wenn Ihr nicht vor dem TV sitzen könnt.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt Brasilien vs. Schweiz? Die Startformationen der Teams

Sobald die Mannschaften eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier direkt nachlesen.