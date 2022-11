Brasilien: Philippe Coutinho muss Hoffnung auf WM-Teilnahme wohl begraben

Philippe Coutinho hatte noch Hoffnungen auf eine Teilnahme an der WM in Katar. Eine Verletzung begräbt diese nun offenbar komplett.

WAS IST PASSIERT? Offensivspieler Philippe Coutinho von Aston Villa muss die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar mit Brasilien offenbar begraben. Wie TNT Sports berichtet, fällt der 30-Jährige mit einer Muskelverletzung am rechten Oberschenkel rund sechs Wochen aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der ehemalige Bayern-Profi hatte sich durchaus noch Hoffnungen auf eine Nominierung gemacht. Coutinhos letztes Länderspiel war im vergangenen Juni gegen Südkorea, bei der jüngsten Länderspielpause Ende September stand er jedoch nicht im Kader, doch Nationaltrainer gilt als Fan des Spielers.

WAS WURDE GESAGT? Villa-Trainer Unai Emery bestätigte, dass sich Coutinho die Verletzung im Training zugezogen hat. "Er ist verletzt, ich weiß noch nicht, wie lange er ausfallen wird", erklärte er nach dem Sieg gegen Manchester United. "Er wird bis zur WM-Pause nicht mehr spielen, es ist eine Muskelverletzung."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Coutinho wechselte im vergangenen Sommer fest vom FC Barcelona zu Aston Villa. In 13 Pflichtspielen steht der starke Techniker jedoch noch bei null Torbeteiligungen.