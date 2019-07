Brasilien vs. Peru: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER, Highlights und Co. - alles zur Übertragung des Copa-America-Finals 2019

Im Finale der Copa America trifft Gastgeber Brasilien auf Peru. Wir erklären, wie Ihr den Kracher heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Finale! Nur noch zwei Nationen kämpfen bei der Copa America 2019 um den Titel: Gastgeber und Peru. Im legendären Maracana in Rio de Janeiro duellieren sich beide Fußballmächte um die Krone in Südamerika.

Anstoß des Krachers ist am heutigen Sonntag um 22 Uhr deutscher Zeit und auf dem Papier ist klar: Brasilien geht als haushoher Favorit in das Spiel. Schon in der Gruppenphase trafen beide Nationen aufeinander und die Selecao zerlegte die Peruaner mit 5:0.

Ein solch hohes Ergebnis wird im Finale allerdings nicht erwartet, denn die Peruaner haben vor allem in der K.o.-Phase unter Beweis gestellt, dass man mit ihnen rechnen muss. Stets als Außenseiter angetreten, kegelte das Team um Kapitän Paulo Guerreiro und Titelverteidiger aus dem Turnier

Für Peru ist es die erste Finalteilnahme seit 44 Jahren. Brasilien stand zuletzt vor zwölf Jahren im Endspiel der Copa. Damals gewann die Selecao gegen .

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr heute das Finale der Copa America live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem weisen wir Euch auf LIVE-TICKER zur Partie hin und informieren über die Aufstellungen beider Teams.

Brasilien gegen Peru: Alle Infos zum Finale der Copa America

Duell Brasilien vs. Peru Datum Sonntag, 07. Juli 2019, 22.00 Uhr Ort Maracana, Rio de Janeiro (Brasilien) Zuschauer 74.738 Plätze

Brasilien vs. Peru heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn es im ausverkauften Maracana heiß hergeht, könnt Ihr live dabei sein, denn DAZN zeigt alle Spiele der Copa America im LIVE-STREAM. Da darf natürlich auch das große Finale zwischen Brasilien und Peru nicht fehlen.

Der Streamingdienst überträgt den Kracher heute pünktlich zum Anstoß um 22 Uhr im LIVE-STREAM auf der Plattform. Kommentator Marcel Seufert wird den Kick kommentieren, während ihm mit Jonas Boldt ein namhafter Experte zur Seite steht. Der heutige Sportvorstand des HSV war in seiner Anfangszeit Scout bei und gilt als echter Südamerika-Experte.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet Euch dabei nur 9,99 Euro pro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Neben dem Finale der Copa zeigt der Streamingdienst in der Sommerpause unter anderem auch die Frauen-WM, den Gold Cup und den .

Und das Beste? Der erste Monat ist bei DAZN sogar gratis. Das heißt, wenn Ihr noch heute Euren Probemonat startet, könnt Ihr das Finale der Copa zwischen Brasilien und Chile kostenfrei schauen. Erst nach 30 Tagen müsst Ihr Euch entscheiden, ob Ihr künftig für den Dienst bezahlt oder kündigt.

Pünktlich zur neuen Saison stehen zudem wieder echte Kracher an, denn auch in diesem Jahr hat DAZN wieder Übertragungsrechte für , , , und . Doch nicht nur Fußballfans kommen auf Ihre Kosten, denn auch die UFC, NBA, NFL und verschiedenen Box-Events hat DAZN im Programm.

Brasilien gegen Peru live im TV sehen

Die wichtigste Nachricht vorweg: Das Finale der diesjährigen Copa America zwischen Brasilien und Peru wir heute nicht live im Free-TV übertragen. Auch Pay-TV-Anbieter wie Sky oder Eurosport haben das Finale nicht im Programm. Die einzige Möglichkeit, das Endspiel heute live zu sehen, ist DAZN.

DAZN kann man dabei auf unterschiedlichste Arten empfangen – Voraussetzung ist in jedem Fall eine Internetverbindung, dass der Streamingdienst zeigt sein komplettes Programm im Online-LIVE-STREAM. Neben der DAZN-Website ist hier vor allem die App gefragt, die in allen gängigen Stores (zum Beispiel Apple-Store oder Google-Play-Store) zum kostenlosen Download bereitsteht.

Mit dem richtigen Zubehör ist es sogar möglich, den DAZN-LIVE-STREAM auf dem Fernseher zu schauen, sodass Ihr bequem auf dem Sofa sitzen bleiben könnt, während Ihr das Finale der Copa America genießt. Schlüssel ist auch hier die DAZN-App.

Die App steht für alle gängigen Geräte wie Smartphones, Tablets oder Smart-TVs zur Verfügung stellt. Einmal installiert, könnt Ihr mit Eurem Gerät auf das komplette DAZN-Programm zugreifen – ladet Ihr sie auf dem Smart-TV funktioniert das dementsprechend einfach auch auf dem Fernseher.

Zubehör wie der Amazon-Fire-TV-Stick können hier sogar noch Abhilfe schaffen und auf den DAZN-Nutzern ohne Smart-TV dabei helfen, Brasilien gegen Peru auf dem TV zu schauen.

Brasilien gegen Peru: Die Highlights des Copa-America-Finals sehen

Auch Fans, die das Finale der Copa America zwischen Brasilien und Peru verpasst haben, kommen bei DAZN auf Ihre Kosten, denn wie zu jeder anderen Partie auch hat der Streamingdienst unmittelbar nach dem Abpfiff die Highlights auf der Plattform.

Gleiches gilt auch für ein Re-Live von Brasilien gegen Peru. Wer das große Finale im Maracana also verpasst hat oder den Kracher im Rückblick sogar noch ein zweites Mal schauen kann, um das Geschehen genau zu analysieren, kann direkt nach Spielschluss auf das Re-Live zurückgreifen.

Ganz ohne Anmeldung könnt Ihr die Highlights auch bei Goal schauen. Schon Montagmorgen haben wir die besten Szenen des Spiels für Euch in einer Video-News auf der Seite. Die Zusammenfassung ist natürlich kostenfrei.

Brasilien gegen Peru: Das Finale der Copa America im LIVE-TICKER

Wer während der 90 Minuten keine wichtige Szene verpassen will, aber nicht die Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, kann auf einen der zahlreichen kostenlosen LIVE-TICKER im Netz zurückgreifen.

Auch Goal bietet einen solchen Ticker zum Finale der Copa America zwischen Brasilien und Peru auf seiner Seite an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen und sonstigen Highlights informiert Euch der zuständige Tickerer außerdem über spannende Statistiken und Fakten rund ums Spiel.

Brasilien gegen Peru: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie Brasilien und Peru heute ins große Finale der Copa America gehen werden. Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen veröffentlicht haben, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.